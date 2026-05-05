Izraeli dhe SHBA-ja në koordinim për sulme të reja ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit

Berk Kutay Gökmen
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Izraeli po bashkëpunon me SHBA-në, pasi tensionet në Ngushticën e Hormuzit midis Washingtonit dhe Teheranit kanë vënë në rrezik një marrëveshje armëpushimi, raportoi sot CNN, duke cituar një burim izraelit, transmeton Anadolu.
"Koordinimi përfshin përgatitjen për një raund të ri të mundshëm sulmesh ndaj Iranit, i cili do të përqendrohet në infrastrukturën energjetike dhe vrasjen e synuar të zyrtarëve të lartë iranianë", tha raporti.
Shumica e këtyre planeve janë kryesisht të përgatitura dhe gati për ekzekutim në prag të armëpushimit në fillim të prillit, tha raporti.
"Qëllimi do të ishte të kryhej një fushatë e shkurtër që synon presionin ndaj Iranit për lëshime të mëtejshme në negociata", citoi raporti burimin izraelit.
Megjithatë, burimi theksoi se vendimi përfundimtar nëse do të rifillohen apo jo armiqësitë i takon presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Izraeli ka qenë skeptik që nga fillimi lidhur me perspektivat e negociatave midis Iranit dhe SHBA-së, tha zyrtari izraelit.