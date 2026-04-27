Izraeli bastisi Nablusin dhe kampin e refugjatëve Qalandia në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ushtria izraelite bastisi sot qytetin e Nablusit dhe kampin e refugjatëve Qalandia në Bregun Perëndimor, në përshkallëzimin e fundit në territorin e pushtuar, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite hynë në Nablus përmes pikës së kontrollit Al-Murabba dhe u vendosën në lagjet Al-Makhfiya dhe Ras al-Ain përpara se të përparonin në qytetin e vjetër, duke bastisur dhe kontrolluar disa shtëpi, thanë burimet për Anadolu.
Nuk ka ende informacione të disponueshme për ndonjë arrestim ose lëndim gjatë bastisjes. Nablusi është një nga qytetet kryesore në veri të Bregut Perëndimor që sheh inkursione të shpeshta si pjesë e operacioneve të vazhdueshme ushtarake izraelite në territorin e pushtuar.
Inkursioni erdhi menjëherë pasi forcat izraelite bastisën kampin e refugjatëve Qalandia dhe periferitë e qyteteve të afërta Kafr Aqab dhe Al-Ram në veri të Kudsit Lindor të pushtuar. Sipas dëshmitarëve, forcat izraelite bastisën dhe evakuuan disa shtëpi dhe i shndërruan ato në kazerma ushtarake.
Disa palestinezë u ndaluan dhe u morën në pyetje gjatë bastisjes, shtuan ata. Në një zhvillim të lidhur me këtë, ushtria vendosi dronë mbi kamp gjatë bastisjes ndërsa videot që qarkullonin tregonin bastisje shtëpish dhe dyer që hapeshin me forcë, mes tensioneve të larta midis banorëve.
Ushtria izraelite kreu gjithashtu operacione të ngjashme arrestimi në vendbanimet Al-Ram dhe Kafr Aqab, sipas dëshmitarëve. Kampi i refugjatëve Qalandia shtrihet përgjatë një rruge kryesore që lidh Kudsin Lindor dhe Ramallahun dhe ndodhet në një zonë që shpesh përjeton tensione midis palestinezëve dhe ushtrisë izraelite.
Bregu Perëndimor ka parë rritje të operacioneve ushtarake dhe sulmeve pushtuese që nga tetori 2023, duke rezultuar në vrasjen e të paktën 1.154 palestinezëve, plagosjen e rreth 11.750 të tjerëve dhe arrestimin e gati 22 mijë palestinezëve, tregojnë të dhënat zyrtare palestineze.