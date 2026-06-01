Izraeli avancon planet për mbi 2.700 njësi të paligjshme vendbanimesh në Bregun Perëndimor të pushtuar

Tarek Chouiref
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Izraeli po avancon plane për më shumë se 2.700 njësi të reja të paligjshme vendbanimesh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, tha të dielën një organ qeveritar palestinez, transmeton Anadolu.
Komisioni Palestinez Kundër Murit dhe Vendbanimeve tha se Këshilli i Lartë i Planifikimit të Izraelit, i cili vepron nën departamentin e Administratës Civile të ushtrisë izraelite, është planifikuar të takohet të mërkurën për të diskutuar një paketë të re projektesh vendbanimesh.
Në një deklaratë, komisioni tha se planet përfshijnë të paktën 2.721 njësi të reja vendbanimesh në disa vendbanime në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, së bashku me projekte zonimi dhe strukturore që synojnë zgjerimin e kufijve të vendbanimeve dhe forcimin e kornizave të tyre ligjore dhe të planifikimit.
Sipas komisionit, projektet e propozuara përfshijnë 1.006 njësi në vendbanimin Givat pranë Betlehemit, 922 njësi në vendbanimin Har Bracha në jug të Nablusit, 455 njësi në vendbanimin Mevo Dotan në perëndim të Jeninit dhe 234 njësi në vendbanimin Kiryat Arba në lindje të Hebronit.
Komisioni tha se takimi do të diskutojë gjithashtu plane që lidhen me kufijtë e ndërtimit, ndryshimet e përdorimit të tokës dhe rregulloret e ndërtimit në disa vendbanime.
Ai tha se projektet pasqyrojnë përpjekjet e vazhdueshme të Izraelit për të zgjeruar vendbanimet ekzistuese dhe për të vendosur fakte të reja në terren në territorin e pushtuar palestinez.
Komisioni paralajmëroi se planet do të çojnë në konfiskim të mëtejshëm të tokës palestineze, do të thellojnë fragmentimin gjeografik midis komuniteteve palestineze dhe do të përforcojnë atë që e përshkroi si politika graduale të aneksimit të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas të dhënave të komisionit deri më 30 mars, më shumë se 542 vendbanime dhe pika të paligjshme janë krijuar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke strehuar mbi 780.000 pushtues izraelitë.
Këto përfshijnë 192 vendbanime të paligjshme dhe 350 pika të paligjshme, duke përfshirë më shumë se 165 të krijuara që nga tetori 2023 dhe 59 vetëm gjatë vitit 2025.