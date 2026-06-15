Italia shpreh gatishmëri për t'iu bashkuar pranisë detare ndërkombëtare në Ngushticën e Hormuzit

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni sinjalizoi sot gatishmërinë e vendit të saj për t'u bashkuar me një prani ndërkombëtare detare në Ngushticën e Hormuzit pas marrëveshjes së sapo shpallur midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
"Ne jemi të gatshëm, së bashku me partnerë të tjerë dhe në varësi të autorizimit të nevojshëm parlamentar, të kontribuojmë në një prani ndërkombëtare detare për të mbështetur rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit", tha Meloni përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Duke kujtuar deklaratën e tyre të përbashkët me Francën, Gjermaninë dhe Mbretërinë e Bashkuar në mirëpritjen e marrëveshjes midis SHBA-së dhe Iranit, ajo falënderoi më tej ndërmjetësit, veçanërisht Katarin dhe Pakistanin.
"Kjo është një mundësi për paqe që duhet shfrytëzuar: Italia, si në të kaluarën, është e gatshme të mbështesë procesin diplomatik drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse", tha Meloni.
Ajo theksoi nevojën që armiqësitë të ndalen në Liban, "ku Italia do të vazhdojë të punojë për të mbështetur sovranitetin libanez".
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot në mëngjes se SHBA-ja dhe Irani kishin arritur marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin.