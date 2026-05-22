Italia kërkon veprim të shpejtë të BE-së për sanksione ndaj ministrit izraelit për keqtrajtimin e aktivistëve

Aysu Biçer
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, tha të premten se është në kontakt me të gjithë ministrat e jashtëm të BE-së mbi sanksionet e mundshme kundër ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, mes diskutimeve brenda bllokut se si t'i përgjigjet keqtrajtimit të tij ndaj aktivistëve të flotiljes së ndihmës për në Gaza, transmeton Anadolu.
Duke folur me të mbërritur në takimin ministror të NATO-s në Suedi, Tajani tha: "Pavarësisht gjykimit tim për Flotiljen (Global Sumud), për shkak se nuk më duket se po arrin rezultate të mëdha për Gazën, nuk mund të mos respektohen të drejtat e njeriut dhe dënimi është i plotë: Unë tashmë po flas, madje edhe në këtë moment, me të gjithë ministrat evropianë në mënyrë që të merret shpejt një vendim për të vendosur sanksione (ndaj Ben-Gvir)."
"Gjermania po e ndjek situatën nga afër; do ta shohim, do të jetë në dorën e tyre të thonë se çfarë duan të bëjnë", shtoi ai.
Ben-Gvir postoi një video në mediat sociale të mërkurën, duke treguar veten duke u tallur me aktivistët pro-palestinezë të cilët u lidhën me zinxhir dhe u detyruan të gjunjëzoheshin pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja e ndihmës humanitare Global Sumud tha të martën se të 50 anijet në konvojin e saj ishin sekuestruar nga Izraeli.
Flotilja, që mbante 428 persona nga 44 vende, u nis të enjten e kaluar nga distrikti turk i Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Rripin e Gazës që nga viti 2007.