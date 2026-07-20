Italia dhe Portugalia bien dakord për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe pas bisedimeve mes liderëve

Şeyma Erkul Dayanç
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, dhe homologu i saj portugez, Luis Montenegro, ranë dakord për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe pas bisedimeve në Romë, sipas transmetuesit publik italian RaiNews, transmeton Anadolu.
Meloni tha se vizita, e para e një kryeministri portugez në Itali pas më shumë se një dekade, pasqyronte dëshirën e përbashkët për të rigjallëruar marrëdhëniet mes dy vendeve dhe për të thelluar bashkëpunimin politik.
Gjatë vizitës, ministrat e Jashtëm të Italisë dhe Portugalisë nënshkruan një marrëveshje që synon ta bëjë dialogun politik mes dy qeverive "më të qëndrueshëm dhe më të strukturuar", tha Meloni.
Meloni gjithashtu njoftoi se Portugalia kishte vendosur të blejë tri fregata FREMM EVO të ndërtuara nga kompania italiane e ndërtimit të anijeve Fincantieri.
Ajo e përshkroi marrëveshjen si "një njohje të shkëlqyeshmërisë së industrisë italiane" dhe tha se ajo tregonte se Evropa mund ta forcojë autonominë e saj duke investuar në kapacitetet e veta industriale dhe teknologjike.
Dy liderët diskutuan bashkëpunimin në disa fusha, përfshirë mbrojtjen, energjinë dhe marrëdhëniet më të gjera ekonomike, gjatë bisedimeve në Palazzo Chigi, të pasuara nga një drekë pune me delegacionet e tyre.