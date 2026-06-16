Italia dhe Kanadaja do të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje, energji dhe minerale kritike

İlayda Çakırtekin
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe homologu i saj kanadez Mark Carney ranë dakord sot të thellojnë bashkëpunimin në disa sektorë, përfshirë mbrojtjen, energjinë dhe mineralet kritike, transmeton Anadolu.
Meloni dhe Carney u takuan në kuadër të Samitit të liderëve të G7 në Evian të Francës dhe shqyrtuan zbatimin e planit të veprimit Itali-Kanada për bashkëpunim të zgjeruar, sipas një deklarate nga qeveria italiane.
"Në këtë kontekst, ata ranë dakord të vazhdojnë të punojnë drejt miratimit të një marrëveshjeje kornizë midis Romës dhe Otavës mbi çështje strategjike si mbrojtja, infrastruktura, energjia, mineralet kritike dhe hapësira", thuhet në deklaratë.
Meloni falënderoi Kanadanë për vendimin e saj për t'i dhënë Italisë akses prioritar në rezervat e saj.
"Gjatë takimit, të dy udhëheqësit patën një diskutim të thelluar mbi çështjet kryesore në axhendën ndërkombëtare, duke riafirmuar angazhimin e tyre të përbashkët për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë dhe mbështetjen e përbashkët për stabilitetin në Lindjen e Mesme dhe lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare", theksohet në deklaratë.