Italia: BE të vendosë sanksione ndaj ministrit izraelit Ben-Gvir për trajtimin e aktivistëve të flotiljes për Gazën

İlayda Çakırtekin
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Ministri italian i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani ka njoftuar se i ka kërkuar Bashkimit Evropian (BE) të vendosë sanksione ndaj ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, për trajtimin e aktivistëve të Flotiljes Globale "Sumud", transmeton Anadolu.
Tajani në rrjetin social amerikan X tha se i ka kërkuar zyrtarisht shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, që miratimi i sanksioneve ndaj ministrit Ben-Gvir të përfshihet në agjendën e takimit të ardhshëm të ministrave të jashtëm të BE-së.
Ai theksoi se kërkesa vjen si përgjigje ndaj “akteve të papranueshme të kryera ndaj flotiljes, ndalimit të aktivistëve në ujërat ndërkombëtare dhe nënshtrimit të tyre ndaj ngacmimeve dhe poshtërimit, në shkelje të të drejtave më themelore të njeriut”.