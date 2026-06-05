Ish-prokurorja e SHBA-së: Pasardhësi im mbikëqyri shqyrtimin dhe publikimin e "dosjeve Epstein"

Gizem Nisa Çebi Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Ish-prokurorja e përgjithshme e SHBA-së, Pam Bondi u tha hetuesve të Dhomës së Përfaqësuesve se pasardhësi i saj (Prokurori i përgjithshëm në detyrë, Todd Blanche) mbikëqyri shqyrtimin dhe publikimin e dosjeve nga Departamenti i Drejtësisë për shkelësin seksual të dënuar Jeffrey Epstein, transmeton Anadolu.
"Unë nuk kam udhëhequr çdo aspekt të kësaj përpjekjeje dhe as nuk e kam kryer vetë shqyrtimin e atij dokumenti. Unë ia kam deleguar atë mbikëqyrje mbi këtë proces zëvendës prokurorit të përgjithshëm, Todd Blanche", tha Bondi në deklaratën e saj hapëse në panel më 29 maj.
Sipas transkriptit, Bondi tha se për lirimin e dosjeve, Blanche ishte përgjegjëse për trajnimin e rishikuesve dhe mbikëqyrjen e zbulimeve, duke shtuar se ai "ishte në krye të procesit dhe të gjithë lëshimit të dosjeve të Epsteinit".
Zbulimi mund të nënkuptojë një shqyrtim shtesë mbi Blanche-n nga Senati, i cili duhet ta konfirmojë atë. Demokratët në Komitetin e Mbikëqyrjes thanë se dëshmia rrit presionin që Blanche të dalë para ligjvënësve dhe sugjeruan se ata mund të kërkojnë një thirrje për dëshminë e tij.
Në dëshminë e saj, Bondi refuzoi të diskutonte bisedat me Trumpin mbi dosjet e Epsteinit dhe ia referoi pyetjet në lidhje me trajtimin e çështjes nga Departamenti i Drejtësisë tek Blanche dhe prokurori i SHBA, Jay Clayton.
Bondi u shkarkua më 2 prill.
Lirimi i dosjeve të Epsteinit nga Departamenti i Drejtësisë, i kërkuar sipas një ligji të miratuar nga Kongresi vitin e kaluar, u përball me kritika nga avokatët për të mbijetuarit e Epsteinit dhe familjet e viktimave.
Ata thanë se lirimi nuk ishte i plotë, duke shkelur ligjin dhe ishte redaktuar tepër për të mbrojtur emrat e njerëzve të akuzuar për abuzim me vajzat e mitura, ndërkohë që përfshinte në mënyrë të paligjshme emrat dhe fotot e disa prej viktimave të Epsteinit.
Epstein vdiq në vitin 2019 në qelinë e burgut të New Yorkut.