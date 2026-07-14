Ish-ministri britanik: Mbështetja e demokracisë turke pas përpjekjes për grusht shteti në 2016 ishte shumë e rëndësishme

Ish-ministri britanik Sir Alan Duncan, politikani i parë evropian që vizitoi Turqinë pas përpjekjes së dështuar të grushtit të shtetit të 15 korrikut 2016 të orkestruar nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO), tha se ishte thelbësore të udhëtonte në vend për të demonstruar mbështetje për qeverinë e zgjedhur dhe institucionet demokratike.
Duncan, i cili shërbeu si ministër i Shtetit i Mbretërisë së Bashkuar për Evropën dhe Amerikën midis 2016 dhe 2019, foli për Anadolu gjatë një vizite në zyrën e agjencisë në Londër në 10-vjetorin e tentativës së mposhtur të grushtit të shtetit.
Duke kujtuar ngjarjet e 15 korrikut, Duncan tha se kishte dëgjuar për tentativën për grusht shteti në ditën e tij të parë në detyrë dhe vendosi të udhëtonte në Ankara pasi foli me ambasadorin e atëhershëm britanik në Turqi Richard Moore, duke marrë iniciativën për të treguar solidaritet me vendin.
- "Mora një iniciativë dhe udhëtova në Ankara"
Duncan tha se ai dëgjoi për herë të parë për tentativën e grushtit të shtetit në mbrëmjen e 15 korrikut 2016, menjëherë pasi u formua qeveria e re britanike e udhëhequr nga kryeministrja e atëhershme Theresa May dhe në ditën e tij të parë duke shërbyer si ministër i shtetit në Ministrinë e Jashtme.
Ai kujtoi se pak pasi mbërriti në zyrën e tij, sekretari i tij privat e informoi se një përpjekje për grusht shteti ishte duke u zhvilluar në Turqi, duke i shtyrë ata të ndiznin televizionin dhe të ndiqnin zhvillimet përmes transmetimeve të lajmeve.
"Ne i morëm të gjitha lajmet, e dinim se kishte avionë që fluturonin përreth dhe unë thashë: 'Më merrni ambasadorin në telefon'. Dhe ata thanë: 'Oh, kjo është shumë e pazakontë, ministër'. Unë thashë: 'Jo, jo, jo. Më merrni ambasadorin në telefon. Nuk kam nevojë që dikush të më thotë se çfarë të bëj'", kujton Duncan.
"Kështu që mora telefonin dhe fola me Richard Moore, dhe ai shpjegoi se çfarë kishte ndodhur, dhe unë thashë: 'Do të vij të vizitoj'. Dhe ai tha: 'Oh, mirë'. Nuk do të merrni këshilla nga pjesa tjetër e Ministrisë së Jashtme?'. Unë i thashë: 'Jo, unë jam ministri. Po vij'. Dhe ky ishte vendimi", thotë ish-ministri britanik.
Duncan tha se kishte pak mundësi që dikush në Londër ta kishte penguar udhëtimin.
"Nuk kishte asnjë mënyrë që qeveria në Britani të më ndalonte, sepse ata ishin ende në një kaos. Kështu, unë thjesht mora një iniciativë dhe udhëtova në Ankara", tha ai.
- "Nuk mund të përmbysësh një qeveri si kjo me dhunë"
Duncan tha se ai u bë ministri i parë evropian që vizitoi Turqinë pas përpjekjes së dështuar të grushtit të shtetit, duke vënë në dukje se shumë vende evropiane ishin të ngadalta për t'u përgjigjur, ndërsa disa madje i hodhën poshtë ngjarjet si të organizuara.
"Mendoj sepse disa prej tyre thoshin: "Oh, ky është një grusht shteti i rremë. Është thjesht teatrale. Nuk është e vërtetë", kujton ai.
Duncan tha se nuk kishte dyshim se përpjekja për grusht shteti ishte e vërtetë. "Ishte shumë e rëndësishme të shkosh dhe të thuash se nuk mund të përmbysësh një qeveri si kjo me dhunë, me kryengritje, me rebelim. Nëse një qeveri është zgjedhur, duhet të mbështesni qeverinë e zgjedhur", tha ai.
"Pikëpamja ime ishte se ishte shumë e rëndësishme të mbështetej demokracia turke dhe të bëhej shumë e qartë se kjo ishte pikëpamja britanike", njoftoi ai.
Duncan shtoi se donte gjithashtu të siguronte që stafi i Ambasadës Britanike në Ankara të ishte i sigurt, por theksoi se "mesazhi kryesor ishte të mbështeste demokracinë turke".
- "Parlamenti është qendra e çdo sistemi demokratik"
Duncan tha se vizita në Asamblenë e Madhe Kombëtare të Turqisë pas përpjekjes për grusht shteti dhe dëshmimi i dëmit nga dora e parë la një përshtypje të qëndrueshme tek ai.
"E dini, ju mund t'i shihni gjërat në televizor, por kur në fakt shkoni diku dhe shihni rrënojat, metalin e përdredhur dhe xhamin e thyer, atëherë kjo vërtetë të prek thellë", tha ai.
Duncan tha se e kuptoi se sulmi nuk ishte thjesht kundër një ndërtese. "E dini, kjo nuk është vetëm ndërtesa. Ky është parlamenti dhe parlamenti është qendra e çdo sistemi demokratik", shtoi ai.
Për të shpjeguar rëndësinë e ngjarjeve për njerëzit në Britani, Duncan tha se ai e krahasoi përpjekjen për grusht shteti me një pjesë të rebelimit ushtarak britanik, drejtimin e tankeve nëpër Urën e Londrës, bombardimin e parlamentit ndërsa ishte në seancë dhe tentativën për të vrarë kryeministrin dhe mbretëreshën.
Ai tha se më vonë e bëri atë krahasim në parlamentin britanik, sepse ai përcillte qartë përmasat e asaj me të cilën u përball Turqia.
- Populli turk që mbështet parimet e sistemit të tyre demokratik "ishte shumë frymëzues për t'u parë"
Duncan vlerësoi reagimin e publikut turk ndaj përpjekjes për grusht shteti, duke thënë se ai ishte thellësisht i impresionuar nga qetësia dhe vendosmëria e tyre. "Më bëri shumë përshtypje gjakftohtësia, maturia. Dua të them, nuk pati trazira të mëdha apo diçka të tillë", tha ai.
"Ata thanë: 'E drejtë, ju e dini, ne kemi një pikëpamje të qartë. Kjo nuk është e pranueshme. Ne mbështesim demokracinë tonë dhe gylenistët dhe të gjithë ata që u përpoqën të përmbysnin qeverinë nuk janë të pranueshëm për popullin turk", u shpreh Duncan.
"Mendova se mënyra se si populli turk u mblodh, shprehu një pikëpamje të qartë dhe mbështeti parimet e sistemit të tyre demokratik ishte shumë frymëzuese për t'u parë", shtoi ai.
- "Turqia është bërë fuqi rajonale gjithnjë e më e rëndësishme"
Duke parë prapa një dekadë më vonë, Duncan tha se historia duhet të kujtojë se përpjekja për grusht shteti dështoi dhe meritonte të dështonte.
Ai tha se Turqia ka dalë më e fortë gjatë dekadës së fundit.
"Shikoni çfarë ka ndodhur brenda Turqisë në 10 vitet e fundit. Është bërë fuqi rajonale gjithnjë e më e rëndësishme. Është më e qëndrueshme. Ka stabilizuar ekonominë e saj. Është më e begatë", deklaroi ai.
"Shpresoj që në shumë dekada që do të vijnë, do të ketë sukses të ngjashëm për Turqinë", theksoi Duncan.