Ish-kryeministri izraelit: Netanyahu i paaftë për të qeverisur, kontrollohet nga ministrat e ekstremit të djathtë

Rabia İclal Turan
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ish-kryeministri izraelit Naftali Bennett tha të martën se kryeministri Benjamin Netanyahu është "i paaftë të qeverisë" sepse ministrat e ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich dhe grupet ultra-ortodokse e kanë marrë nën kontroll atë, transmeton Anadolu.
"Ai është i paaftë të udhëheqë qeverinë e tij, sepse Ben-Gvir, Smotrich dhe Haredim, të gjithë e kontrollojnë atë", tha Bennett në një intervistë për transmetuesin "Mario Nawfal".
"Unë nuk do të toleroja në qeverinë time asnjë idiot që jep deklarata vërtet të çmendura që thonë njerëz si Ben-Gvir dhe Smotrich. Unë nuk do ta kisha lejuar Ben-Gvirin të hynte në qeverinë time që në fillim. Por, nëse dikush në qeverinë time do të thoshte diçka të tillë, unë do t'i thirrja ata në përgjegjësi. Netanyahu nuk mund ta bëjë më këtë sepse varet prej tyre", tha ai.
Bennett pranoi se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar rëndë, që rrjedh jo nga mediat e njëanshme apo propaganda e jashtme, por nga sjellja e qeverisë, me ministrat që i shkaktojnë "plagë të vazhdueshme të vetëshkaktuara" në imazhin e Izraelit ndërkohë që vendi zhvillon "zero diplomaci publike".
Ish-kryeministri argumentoi se luftërat e zgjatura izraelite në Rripin e Gazës, Liban dhe frontin e Iranit janë në kundërshtim me doktrinën ushtarake të Izraelit dhe po e shterojnë vendin. "Kjo nuk është doktrina e Izraelit", tha ai.
"Nëse ne duhet të ndjekim luftën, ta bëjmë atë shpejt, intensivisht, të fitojmë dhe të lëvizim për të stabilizuar rajonin. Kur e zvarrit atë për një kohë kaq të gjatë, ajo lodh ekonominë tonë, lodh rezervistët tanë", shtoi Bennett.