Ish-kryediplomati evropian, Borrell: BE-ja ende nuk është në nivel për Lindjen e Mesme

Beyza Binnur Dönmez
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Ish-shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell tha se BE-ja mbetet "jo në nivel" në adresimin e Lindjes së Mesme, duke kritikuar reagimin e bllokut ndaj luftës në Gaza dhe dështimin e tij për të ushtruar presion domethënës mbi Izraelin, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për "EIMed", Borrell reflektoi mbi të dhënat e politikës së jashtme të BE-së, duke thënë se ndërsa blloku iu përgjigj me vendosmëri luftës së Rusisë në Ukrainë, "në Lindjen e Mesme, nga ana tjetër, ne nuk ishim në të njëjtin nivel dhe ende nuk jemi".
"Komisioni (Evropian) i kapërceu kufijtë e tij në politikën e jashtme të BE-së duke dërguar (presidenten Ursula) Von der Leyen në Izrael për të shprehur mbështetjen e saj të pakushtëzuar për (kryeministrin izraelit Benjamin) Netanyahu", tha ai.
"Dhe ajo refuzoi të rishikonte Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin, pavarësisht kërkesave nga Spanja dhe Irlanda në dritën e shkeljeve flagrante të ligjit ndërkombëtar", tha Borrell.
Ai theksoi se përpjekjet e paqes duhet të zgjerohen për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete në të dyja shoqëritë, veçanërisht në shoqërinë izraelite.
“Të gjithë po strehohemi në formulën retorike të zgjidhjes me dy shtete, pa ndërmarrë veprime kundër Izraelit, i cili nuk e pranon atë dhe po bën gjithçka që është e mundur për ta bërë atë të paqëndrueshme.
Duke iu kthyer rajonit më të gjerë, Borrell tha se udhëheqja aktuale e Izraelit po kërkon të vendoset si fuqia dominuese rajonale nëpërmjet fuqisë ushtarake. Ai e përshkroi luftën e fundit me Iranin si "një dështim praktikisht nga çdo këndvështrim", duke shtuar se edhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump ishte frustruar me mospajtueshmërinë e Netanyahut dhe operacionet e vazhdueshme ushtarake në Liban.
Borrell tha se ai sheh pak perspektivë për të ringjallur një proces politik nën qeverinë aktuale të Izraelit dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të shkojë përtej bindjes dhe të ushtrojë presion më të madh për të çuar përpara një zgjidhje me dy shtete.
"Komuniteti ndërkombëtar duhet të ushtrojë presion mbi izraelitët, jo vetëm të përpiqet t'i bindë ata," tha ai. "Por unë nuk shoh ndonjë veprim në këtë drejtim; në fakt, krejt e kundërta", tha Borrell.