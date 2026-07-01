Irlanda merr presidencën e radhës të Këshillit të BE-së

Şeyma Erkul Dayanç
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Irlanda ka marrë sot presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian, duke filluar një mandat gjashtëmujor të fokusuar në sigurinë, konkurrencën dhe vlerat demokratike, thuhet në një deklaratë të këshillit, transmeton Anadolu.
Irlanda pason administratën greke qipriote, e cila mbajti presidencën gjatë gjysmës së parë të vitit 2026 dhe do t'ia kalojë stafetën Lituanisë në 1 janarin e ardhshëm.
Presidenca e saj shënon fillimin e një programi 18-mujor të përbashkët me Lituaninë dhe Greqinë nën sistemin "Trio Presidence" të BE-së, i cili udhëhiqet nga Axhenda Strategjike e bllokut 2024-2029.
"Nga brigjet e Atlantikut të Irlandës, përtej rajonit Baltik të Lituanisë, deri në portën e Mesdheut të Greqisë, kjo 'Trio e Presidencës' pasqyron forcën dhe zemrën e projektit evropian", thuhet në deklaratë.
Më tej thuhet se të tri vendet bashkojnë "histori, përvoja dhe këndvështrime të ndryshme të bashkuara në diversitet dhe të rreshtuara rreth një përgjegjësie dhe qëllimi të përbashkët".
Programi i treshes është ndërtuar rreth tri prioriteteve: një Evropë e lirë dhe demokratike, një Evropë e fortë dhe e sigurt dhe një Evropë e begatë dhe konkurruese.