Irani zotohet të hakmerret "sot" pas sulmeve të SHBA-së

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se kontrollon Ngushticën e Hormuzit dhe u zotua të hakmerret "sot" pas sulmeve të SHBA-së gjatë natës, transmeton Anadolu.
"Ngushtica e Hormuzit është territori ynë dhe forcat e guximshme të Marinës së IRGC-së e kontrollojnë me vendosmëri atë", tha IRGC-ja në një deklaratë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Ai shtoi se "asnjë palë e huaj që ka ardhur nga mijëra kilometra larg nuk do të lejohet të ndërhyjë".
"Me ndihmën e Zotit të Plotfuqishëm, agresori do të ndëshkohet sot", thuhet në deklaratë.
Më herët, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se forcat amerikane përfunduan një "valë të rëndë" sulmesh kundër Iranit në përgjigje të atyre që i quajti tentativa për sulme me raketa që synonin forcat amerikane në Lindjen e Mesme.