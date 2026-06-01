Irani: Veprimet e Izraelit në Liban po vonojnë marrëveshjen me SHBA-në

Serdar Dincel
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Irani tha sot se sulmet e vazhdueshme izraelite në Liban po pengojnë përpjekjet për të arritur marrëveshje midis Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.
"Faktori kryesor në dështimin e arritjes së një marrëveshjeje në rajon është regjimi sionist dhe sulmet ndaj Libanit, një përpjekje për të parandaluar përmirësimin e situatës në rajon", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, në një konferencë për media, sipas transmetuesit shtetëror IRIB.
Baqaei fajësoi SHBA-në, duke argumentuar se Washingtoni mban përgjegjësi për shkak të mbështetjes së tij për Izraelin. "SHBA-ja është gjithashtu përgjegjëse", tha ai duke pretenduar se "çdo veprim" i ndërmarrë nga Izraeli është "përgjegjësi e Amerikës, e cila e mbështet atë".
Ai theksoi se diplomacia nuk duhet të shihet si zëvendësim i fuqisë dhe tha se negociatat nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht besim të ndërsjellë. "Kur pala tjetër lëshon deklarata kontradiktore dhe mesazhe mediatike kontradiktore, kjo zgjat procesin e negociatave", shtoi Baqaei.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u përgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe duke mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, por bisedimet pasuese në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Që atëherë, të dy palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të rifilluar negociatat e drejtpërdrejta dhe për t'i dhënë fund konfliktit.