Irani: SHBA-ja dështoi të rihapë Ngushticën e Hormuzit pavarësisht mashtrimeve

Tarek Chouiref
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Irani tha të mërkurën se SHBA-ja dështoi të rihapë Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si "mashtrim" të përsëritur ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotëron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë, transmeton Anadolu.
Sipas vërejtjeve të transmetuara nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve të Iranit ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së IRGC-së, Alireza Tangsiri dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën.
"Amerikanët, pavarësisht një mijë mashtrimeve dhe akteve të mashtrimit, nuk mundën ta rihapnin atë", tha ai. Tangsiri theksoi se të gjitha forcat e armatosura iraniane mbetën "me gishtat në këmbëz" dhe të gatshme për t'iu përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm.
Në anën tjetër, një burim ushtarak iranian tha se vendi ka zhvilluar armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Në vërejtjet për agjencinë shtetërore ruse të lajmeve RIA Novosti, burimi tha se Irani nuk përballet me mungesë të aftësive ushtarake ose mbrojtëse dhe paralajmëroi se nuk do të tregojë përmbajtje në asnjë përballje të ardhshme.
Më herët të mërkurën, Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik të Iranit njoftoi një zonë të re mbikëqyrjeje në Ngushticën e Hormuzit, duke kërkuar që anijet që kalojnë nëpër zonat e caktuara të koordinohen me autoritetet iraniane. Autoriteti tha se masa mbulon rrugët detare midis Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në hyrjet lindore dhe perëndimore të rrugës ujore strategjike.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës strategjike ujore.