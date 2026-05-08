Irani sekuestron anijen cisternë "OCEAN KOI" në ujërat rajonale

Şahin Demir
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një cisternë nafte e identifikuar si "OCEAN KOI" u sekuestrua nga forcat detare iraniane gjatë asaj që u përshkrua si një operacion special në ujërat rajonale, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
IRNA raportoi se komandot detare iraniane e ndaluan cisternën për përpjekje për të prishur eksportet e naftës së Iranit dhe për të dëmtuar interesat kombëtare të vendit.
Sipas raportit, anija mbante një ngarkesë nafte iraniane dhe kishte shfrytëzuar kushtet rajonale për të ndërhyrë në eksportet e Iranit.
Forcat detare iraniane e shoqëruan cisternën deri në brigjet jugore të vendit përpara se t'ia dorëzonin autoriteteve gjyqësore, tha IRNA, duke cituar ushtrinë e Iranit.
Ushtria shtoi se do të vazhdojë të mbrojë interesat dhe asetet e Iranit në ujërat rajonale dhe nuk do të tregojë "asnjë butësi" ndaj shkelësve.
Sipas të dhënave të MarineTraffic, "OCEAN KOI" lundron nën flamurin e Barbadosit.