Irani pretendon se ka rrëzuar një dron amerikan mbi Bandar Abbas

Mohammad Sio
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Ushtria e Iranit pretendoi sot se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi një dron amerikan mbi qytetin jugor të Bandar Abbasit, njoftoi agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Mehr, duke cituar një deklaratë të ushtrisë, tha se forcat e mbrojtjes ajrore në Iranin juglindor identifikuan, interceptuan dhe shkatërruan "një avion armiqësor të tipit Lucas" mbi qiellin e rajonit Bandar Abbas pranë Hajiabadit.
Ushtria tha se interceptimi ndodhi ndërsa njësitë e mbrojtjes ajrore po i përgjigjeshin “sulmeve të armikut dhe po siguronin hapësirën ajrore të vendit”.
Interceptimi i raportuar erdhi disa orë pasi SHBA-ja nisi valë të re sulmesh ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturore në të gjithë Iranin, përfshirë vendet në provincat Bushehr, Khuzestan dhe Hormozgan, si dhe infrastrukturën hekurudhore që lidh Teheranin dhe rajonin Mashhad.
Teherani, nga ana tjetër, njoftoi sulme me raketa dhe me dronë që shënjestruan objektet ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Katar, ndërsa akuzoi Washingtonin për shkeljen e një memorandumi mirëkuptimi të 17 qershorit të arritur me ndërmjetësimin pakistanez.