Irani po shqyrton propozimin e SHBA-së për t'i dhënë fund luftës

Serdar Dincel
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Irani ka marrë një përgjigje nga SHBA-ja për propozimin e tij prej 14 pikash që synon t'i japë fund luftës dhe aktualisht po e shqyrton atë, konfirmoi sot zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei, transmeton Anadolu.
"Ne kemi marrë përgjigjen e palës amerikane dhe po e shqyrtojmë atë, dhe patjetër do t'i shpallim pikëpamjet tona përmes ndërmjetësimit pakistanez sapo të arrijmë në një përfundim", tha Baqaei në një konferencë për media të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Ai akuzoi Washingtonin për "kërkesa të tepërta dhe të paarsyeshme", duke argumentuar se kjo praktikë do të thotë se "nuk është e lehtë" të shqyrtohet propozimi. Raportet e medias lidhur me negociatat mbi programin bërthamor të Iranit janë "kryesisht spekulime", tha Baqaei.
"Çështjet e ngritura lidhur me pasurimin ose materialet bërthamore janë thjesht spekulative dhe në këtë fazë nuk po flasim për asgjë tjetër përveç përfundimit të plotë të luftës ndërsa drejtimi që do të marrim në të ardhmen do të përcaktohet në të ardhmen", shtoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.
Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.