Irani: Një sulm i ri nga SHBA-ja dhe Izraeli mund ta zgjerojë konfliktin përtej rajonit

Şahin Demir
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) paralajmëroi se çdo sulm i ri nga SHBA-ja dhe Izraeli mund të shkaktojë një konflikt më të gjerë që do të shtrihej përtej rajonit.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e lajmeve Tasnim, IRGC tha se SHBA-ja dhe Izraeli nuk kanë arritur të nxjerrin mësime nga ajo që e përshkroi si humbje të përsëritura strategjike kundër Iranit.
Forca pretendoi se pavarësisht sulmeve të kryera duke përdorur "kapacitetet e plota të dy ushtrive më të shtrenjta në botë", Irani ende nuk i ka përdorur të gjitha kapacitetet e tij kundër kundërshtarëve.
"Nëse agresioni kundër Iranit përsëritet, lufta rajonale që ishte premtuar këtë herë do të shtrihet përtej rajonit", thuhet në deklaratë.
IRGC gjithashtu paralajmëroi për "goditje shkatërruese" në vende "që nuk mund t'i imagjinoni".
"Ne jemi burra lufte dhe do ta shihni fuqinë tonë në fushëbetejë, jo në deklarata boshe dhe faqe virtuale", shtohet në deklaratë.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha të hënën se e shtyu një sulm ndaj Iranit me kërkesë të liderëve të Gjirit.
Pakistani ka thënë se po punon për të ringjallur diplomacinë e ngecur mes Iranit dhe SHBA-së, pas marrëveshjes së armëpushimit të 8 prillit.