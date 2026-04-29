Irani mes ngërçit në bisedimet me SHBA-në: Lufta nuk është zgjidhje

Şahin Demir
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Zv/ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Saeed Khatibzadeh ka deklaruar se lufta nuk është zgjidhje për krizën në vazhdim, duke theksuar se diplomacia mbetet e vetmja rrugë e mundshme përpara mes ngërçit në bisedimet me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë virtuale me temë “Agresioni SHBA-Izrael kundër Iranit: Skenarët përpara”, Khatibzadeh tha se qasjet ushtarake vetëm sa thellojnë paqëndrueshmërinë dhe zgjasin konfliktet.
“Lufta nuk është zgjidhje, është pjesë e problemit”, tha Khatibzadeh duke theksuar se të gjitha alternativat ndaj diplomacisë janë “të papëlqyeshme”. Ai shtoi se për javë të tëra, Irani ka paraqitur propozime për t’i dhënë fund luftës përmes negociatave të bazuara në “kushte dhe terma të barabarta”.
Lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit u ndal më 8 prill, pasi Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim mes palëve ndërluftuese dhe priti bisedimet e para të drejtpërdrejta më 11-12 prill midis Washingtonit dhe Teheranit që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1979.
Islamabadi vazhdon të ndërmjetësojë për bisedime të reja për t’i dhënë fund përfundimisht luftës.
Duke u bërë thirrje palëve të tjera të shfrytëzojnë mundësinë për diplomaci, Khatibzadeh e përshkroi Iranin si një “aktor të përgjegjshëm”, duke theksuar se vendi do të vazhdojë qëndrimin e tij “mbrojtës” duke i dhënë përparësi diplomacisë.
Ngjarja e sotme mblodhi ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish-diplomatë për të diskutuar skenarët e mundshëm të ardhshëm të konfliktit, i cili filloi më 28 shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit.
- “Gabimet në vlerësim” të SHBA-së
Khatibzadeh kritikoi atë që e quajti “gabime në vlerësim” nga Washingtoni, veçanërisht besimin se presioni i vazhdueshëm, përfshirë kufizimet në Ngushticën e Hormuzit, mund të ndryshojë qasjen e Iranit. Ai tha se Irani mbetet në një “qëndrim mbrojtës që synon të parandalojë çdo agresor nga arritja e objektivave të tij dhe nuk do të ndryshojë pozicion nën presion ekonomik apo ushtarak”.
Duke iu referuar zhvillimeve të fundit, ai tha se Irani ishte përgatitur të rihapë Ngushticën e Hormuzit pas armëpushimit të 8 prillit, por shtoi se presioni i vazhdueshëm i minoi këto përpjekje. Irani e ka shpallur të hapur këtë rrugë ujore kyçe pas armëpushimit, por e mbylli sërish pas bllokadës së porteve iraniane nga SHBA-ja.
Khatibzadeh theksoi se një ndryshim domethënës në situatë varet nga përfundimi i luftës përmes respektit të ndërsjellë dhe kushteve të balancuara në tryezën e negociatave.