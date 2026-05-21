Irani ka marrë "pikëpamjet" e SHBA-së përmes Pakistanit, aktualisht po i shqyrton ato

Rania R.a. Abushamala
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, ka bërë të ditur se Teherani ka marrë "pikëpamjet" e palës amerikane dhe aktualisht po i shqyrton ato, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore të lajmeve IRNA, Baghaei tha se disa raunde shkëmbimesh mesazhesh kishin ndodhur bazuar në propozimin fillestar prej 14 pikash të Teheranit.
"Ne kemi marrë pikëpamjet e SHBA-së dhe aktualisht ato janë në shqyrtim", tha ai.
Siç tha Baghaei, vizita e përsëritur në Teheran e ministrit pakistanez të Punëve të Brendshme, Mohsin Naqvi, synon të ndihmojë në lehtësimin e shkëmbimit të mesazheve midis Iranit dhe SHBA-së.
Dje, Naqvi mbërriti në Teheran për vizitën e tij të dytë në Iran në më pak se një javë.
Trump më vonë tha se negociatat janë në "fazat e tyre përfundimtare", por këmbënguli se ai "nuk ka nxitim" për t'i përfunduar ato.
“Bisedimet e brishta midis SHBA-së dhe Iranit kanë hyrë në një fazë të ndjeshme pasi të dyja palët shkëmbyen propozime të reja këtë javë”, thanë për Anadolu burime qeveritare pakistaneze të njohura me çështjen.
Propozimi i fundit i SHBA-së ofron "stimuj pak më të mirë" për Iranin krahasuar me ofertat e mëparshme, thanë burimet, pa zbuluar detaje të mëtejshme.
Sipas burimeve, propozimi përfshin çështje që lidhen me asetet e ngrira të Iranit dhe sanksionet ndërkombëtare të vendosura ndaj Teheranit.
Megjithatë, ata thanë se SHBA-ja nuk ofroi "asnjë lëshim të ri" në lidhje me programin bërthamor të Iranit, i cili mbetet pengesa kryesore për arritjen e një marrëveshjeje.
Sipas një propozimi iranian me 14 pika të raportuar më parë nga Anadolu, Teherani kërkon negociata të ndara mbi programin e tij bërthamor, duke përfshirë çështjet e uraniumit të pasuruar, brenda 30 ditëve pas arritjes së një armëpushimi të përhershëm.
Megjithatë, Washingtoni dëshiron që çështja mbi programin bërthamor të "diskutohet dhe zgjidhet" para çdo marrëveshjeje të përhershme armëpushimi.
Propozimi për "monitorim nga një palë e tretë" mbetet gjithashtu në diskutim, kryesisht nga pala iraniane, shtuan burimet.