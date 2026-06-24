Irani kërkon nga SHBA-ja të shmangë “interpretimet që bien ndesh me tekstin e qartë” të memorandumit të nënshkruar

Serdar Dincel
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei, i bëri thirrje SHBA-së të shmangë “interpretimet që janë plotësisht në kundërshtim me tekstin e qartë” të memorandumit të mirëkuptimit të arritur së fundmi mes dy vendeve.
“Deklaratat kontradiktore të zyrtarëve amerikanë lidhur me marrëveshjen për t’i dhënë fund luftës së imponuar nuk do të ndihmojnë në uljen e mosbesimit të akumuluar mes iranianëve, përkundrazi, ato vetëm rikujtojnë shkeljet e mëparshme të zotimeve”, shkroi ai në rrjetin social amerikan X.
“Establishmenti qeverisës amerikan duhet të ketë parasysh se parimi ‘zotim për zotim’ kërkon përmbushjen e detyrimeve reciproke”, shtoi ai.
Zëdhënësi i ministrisë iraniane tha se Teherani ka hyrë në procesin diplomatik të ndërmjetësuar nga Pakistani pavarësisht mosbesimit ndaj SHBA-së.
Irani, shtoi ai, “do t’i qaset çdo hapi me vigjilencë, duke marrë parasysh përvojat e pesë dekadave të fundit, veçanërisht zhvillimet gjatë një viti e gjysmë të fundit”.
Më 17 qershor, presidenti amerikan, Donald Trump dhe homologu i tij Iranian, Masoud Pezeshkian, nënshkruan në mënyrë elektronike një memorandum mirëkuptimi me synimin për t’i dhënë fund luftës mes dy vendeve dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani ndaj objektivave amerikane në mbarë Lindjen e Mesme. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill.