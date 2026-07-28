Irani kërkon bashkëpunim rajonal për të rivendosur stabilitetin në Ngushticën e Hormuzit

Mohammad Sio
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë rajonal për të rivendosur stabilitetin në Ngushticën e Hormuzit, duke fajësuar atë që ai e përshkroi si "agresionin e SHBA-së" për tensionet në rrugën ujore strategjike, transmeton Anadolu.
Araghchi i bëri komentet gjatë telefonatave të veçanta me ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr Albusaidi dhe ministrin e Jashtëm saudit, Princin Faisal bin Farhan, njoftoi sot transmetuesi shtetëror iranian IRIB.
Sipas lajmit, bisedimet trajtuan marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet e fundit rajonale.
Araghchi theksoi nevojën për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta diplomatike për të promovuar stabilitetin në të gjithë rajonin dhe "eliminimin e gjendjes së paqëndrueshmërisë në Ngushticën e Hormuzit që rezulton nga veprimet agresive të SHBA-së".
Një qetësi e kujdesshme ka mbizotëruar në rajon që nga e premtja pasi SHBA-ja dhe Irani ndaluan sulmet pas një përshkallëzimi 13-ditor që filloi më 11 korrik. Gjatë përshkallëzimit, SHBA-ja kreu sulme brenda Iranit ndërsa Teherani u përgjigj duke synuar ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe.
Armiqësitë shpërthyen pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i nënshkruar nga Uashingtoni dhe Teherani në qershor, duke bërë thirrje për përfundimin e luftimeve dhe fillimin e negociatave për marrëveshje më të gjerë për të përfunduar luftën e nisur nga Izraeli dhe SHBA-ja më 28 shkurt.