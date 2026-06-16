Irani do të hapë bordin e tregtimit të rublës, ndërsa shefi i bankës qendrore viziton Moskën

Mücahithan Avcıoğlu
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Irani planifikon të hapë një bord tregtimi me rubla në qendrën e tij të këmbimit valutor dhe arit, si pjesë e përpjekjeve për të thelluar lidhjet bankare dhe monetare me Rusinë, njoftoi të martën agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve iraniane Fars, transmeton Anadolu.
Muhamed Reza Farzin, guvernator i Bankës Qendrore të Iranit, tha se bordi i rublës do të nisë në Qendrën e Iranit për Shkëmbimin e Valutave dhe Arit pas bisedimeve me zyrtarët rusë, sipas raportit.
Farzin tha se Irani do të përcaktojë gjithashtu një "rial-rublë offshore" dhe do të punojë me Mir Business për të vendosur një normë të veçantë rublës bazuar në marrëveshjet midis tregtarëve.
Ai tha se bizneset iraniane mund të dëgjojnë "lajme të mira" brenda një ose dy javësh për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me pagesat në tregtinë me Rusinë.
Shefi i bankës qendrore tha se kartat bankare iraniane aktualisht punojnë në ATM në Rusi.
Ai shtoi se Teherani ka depozituar 1 miliardë rubla (13,9 milionë dollarë) në një llogari të mbajtur nga huadhënësi i dytë më i madh rus, VTB, në bankën qendrore ruse për të ndihmuar në lehtësimin e mungesës së rublave.
Farzin tha se Banka Saderat e Iranit po shërben si bankë agjente për projektin, ndërsa Banka Melli gjithashtu pritet t'i bashkohet nismës.
Ai shtoi se kartat ruse do të funksionojnë më vonë në Iran, ndërsa një fazë e tretë e planifikuar për vitin e ardhshëm do të lejojë që terminalet ruse dhe iraniane të pikave të shitjes të funksionojnë në të dy vendet.
Farzin tha gjithashtu se Irani dhe Rusia kanë arritur së fundi marrëveshje për monedhat digjitale të bankës qendrore, ose CBDC, duke shtuar se Teherani do të kërkojë të përdorë monedhat digjitale në operacionet e këmbimit.
Në anën tjetër, Fars raportoi se Farzin udhëtoi për në Moskë të martën për bisedime mbi lehtësimin e shkëmbimeve monetare dhe forcimin e bashkëpunimit me bankën qendrore të Rusisë.
Raporti erdhi pasi kredia e planifikuar e Rusisë në rubla për Iranin ishte në pritje të miratimit nga pala iraniane, tha Fars.
Meysam Zohourian, një anëtar i Komisionit Ekonomik të Parlamentit iranian, i tha Fars se Rusia do t'i japë Iranit një hua prej 20 miliardë dollarësh në rubla me një normë interesi 6 për qind.
Sipas Zohourian, Rusia ka kërkuar të paguajë këstin e parë prej 1 miliard dollarësh të kredisë gjatë luftës, por zyrtarët iranianë ende po vlerësojnë nëse marrja e kredisë në rubla do të ishte e dobishme.
Fars tha se kredia e planifikuar do të tejkalojë importet vjetore të mallrave thelbësore të Iranit, të cilat i vendosi në 14 miliardë dollarë.
Rusia dhe Irani kanë lëvizur drejt thellimit të bashkëpunimit ekonomik dhe financiar pasi të dyja vendet përballen me sanksione perëndimore.
Bisedimet për lehtësimin e sanksioneve të SHBA-së priten në muajt e ardhshëm, pas nënshkrimit të planifikuar të një memorandumi mirëkuptimi SHBA-Iran të premten.