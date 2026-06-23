Irani dhe Pakistani theksojnë bashkëpunimin dypalësh dhe forcimin e sigurisë rajonale

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian dhe shefi i ushtrisë pakistaneze gjeneral Asim Munir theksuan nevojën për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh dhe për të forcuar sigurinë rajonale gjatë një takimi sot në Islamabad, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Iranit, IRNA, të dy palët shqyrtuan rrjedhën e bashkëpunimit politik, të sigurisë dhe mbrojtjes midis vendeve të tyre dhe nënvizuan rëndësinë e forcimit të koordinimit dypalësh, veçanërisht në fushën e sigurisë.
Takimi u zhvillua pak pasi Pezeshkian mbërriti në kryeqytetin pakistanez në kuadër të një vizite zyrtare.
IRNA raportoi se Munir shoqërohej nga toger gjenerallejtënant Asim Malik, këshilltar i sigurisë kombëtare i Pakistanit dhe drejtor i përgjithshëm i inteligjencës ushtarake. Në takim morën pjesë edhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Moghadam.
Pezeshkian mbërriti sot në Islamabad dhe u prit nga presidenti pakistanez Asif Ali Zardari dhe kryeministri Shehbaz Sharif.
Vizita vjen disa ditë pasi Irani dhe SHBA-ja filluan zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, një kuadër i ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t'i japë fund luftës dhe të adresojë mosmarrëveshjet e pazgjidhura përmes negociatave.
Të dielën, Katari dhe Pakistani lëshuan deklaratë të përbashkët pas përfundimit të bisedimeve SHBA-Iran në Burgenstock të Zvicrës, duke thënë se palët kishin rënë dakord të krijonin një "celulë për shmangien e konflikteve" që përfshin SHBA-në, Iranin dhe Libanin, të lehtësuar nga dy ndërmjetësuesit për të garantuar respektimin e ndërprerjes së operacioneve ushtarake në Liban sipas Memorandumit të Mirëkuptimit Islamabadit.
Irani dhe SHBA-ja njoftuan më 14 qershor se kishin arritur një mirëkuptim prej 14 pikash të ndërmjetësuar nga Pakistani, me qëllim përfundimin e luftës dhe adresimin e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura përmes dialogut dhe negociatave.
Memorandumi, i njohur si Mirëkuptimi i Islamabadit, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe ai i SHBA-së, Donald Trump.
Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e luftës, përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të SHBA-së të vendosur ndaj Iranit.