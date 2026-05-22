Irani dënon sanksionet e SHBA-së ndaj ambasadorit të emëruar në Liban

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Irani të premten dënoi sanksionet e reja të SHBA-së që synojnë ambasadorin e caktuar në Liban, si dhe disa zyrtarë politikë, ushtarakë dhe të sigurisë libanezë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Iranit denoncoi sanksionet e Departamentit të Thesarit të SHBA-së ndaj Mohammad Reza Sheibani si "të paligjshme dhe të pajustifikuara".
Ministria e përshkroi këtë veprim si "një shembull tjetër të paligjshmërisë dhe shpërfilljes së establishmentit qeverisës të SHBA-së për parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara, veçanërisht parimin e respektit për sovranitetin kombëtar të shteteve".
Irani gjithashtu dënoi sanksionet e SHBA-së të vendosura ndaj disa ligjvënësve nga Hezbollahu në parlamentin libanez, zyrtarëve nga Lëvizja Amal dhe disa zyrtarëve ushtarakë dhe të sigurisë libanezë.
Të enjten, Departamenti i Thesarit i SHBA-së vendosi sanksione ndaj nëntë individëve që tha se i mundësuan Hezbollahut të "minonte sovranitetin e Libanit" dhe i caktoi ata "për pengimin e procesit të paqes në Liban dhe pengimin e çarmatimit" të grupit.
Ndër ata që u sanksionuan ishin ligjvënësit e Hezbollahut, Ibrahim al-Moussawi, Hussein Al-Hajj Hassan, Hassan Fadlallah dhe ish-ministri Mohammed Fneish, së bashku me zyrtarë ushtarakë dhe të sigurisë libanezë të akuzuar nga Washingtoni për ndarjen e "inteligjencës së rëndësishme" me Hezbollahun.
Ky veprim vjen mes sulmeve të vazhdueshme izraelite në të gjithë Libanin, pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, i cili hyri zyrtarisht në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë në shkallë të gjerë në Liban, e cila ka vrarë 3.073 persona, ka plagosur 9.362 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1,6 milion, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.