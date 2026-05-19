Elena Teslova
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR) deklaroi sot se Ukraina po përgatit një valë të re sulmesh me dronë ndaj rajoneve ruse, duke përdorur territorin letonez për të lëshuar avionë pa pilot (UAV), transmeton Anadolu.
"Regjimi i Volodymyr Zelenskyyt është i vendosur t'u tregojë patronëve të tij ideologjikë dhe financiarë në Evropë se forcat e armatosura ukrainase ruajnë potencialin luftarak dhe aftësinë për të shkaktuar dëme në ekonominë ruse", tha SVR-ja.
Agjencia pretendon se forcat ukrainase planifikojnë jo vetëm të përdorin korridoret ajrore të ofruara më parë nga shtetet baltike, por edhe të lëshojnë dronë direkt nga territori i tyre për të zvogëluar kohën e fluturimit dhe për të rritur efektivitetin e sulmeve.
"Sipas informacionit të marrë, Kievi nuk ka ndërmend të kufizohet në përdorimin e korridoreve ajrore që vendet baltike u kishin ofruar Forcave të Armatosura të Ukrainës (AFU). Është planifikuar që dronët të lëshohen nga territori i këtyre shteteve", tha SVR-ja.
Moska pretendon se Letonia pranoi të mbështeste operacionin pavarësisht shqetësimeve për hakmarrje të mundshme. Në deklaratë thuhej se personeli ukrainas nga Forcat e Sistemeve Pa Pilot të vendit ishte vendosur tashmë në bazat ushtarake letoneze, përfshirë Adazi, Selia, Lielvarde, Daugavpils dhe Jekabpils.
SVR-ja paralajmëroi më tej se aftësitë moderne të zbulimit bëjnë të mundur identifikimin e vendeve të lëshimit të dronëve, përfshirë edhe analizën e mbetjeve të dronëve.
"Do të ishte e vlefshme të kujtojmë se koordinatat e qendrave të vendimmarrjes në territorin letonez janë të njohura mirë dhe anëtarësimi i vendit në NATO nuk do t'i mbrojë bashkëpunëtorët e terroristëve nga hakmarrja e drejtë", theksoi ajo.