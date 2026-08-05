Indonezia dënon sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, kërkon ndalimin e tyre

Saadet Gökce
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Indonezia të martën dënoi fuqimisht sulmet e vazhdueshme ushtarake të Izraelit në Gaza dhe bëri thirrje për ndërprerje të menjëhershme, transmeton Anadolu.
"Sulmet, përfshirë ato që synojnë civilët dhe infrastrukturën civile, përbëjnë shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare, minojnë qëllimisht zbatimin e Planit të Paqes në Gaza dhe përkeqësojnë vuajtjet e popullit palestinez", tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Xhakarta i kërkoi Izraelit të "ndërpresë menjëherë dhe përgjithmonë" ofensivën ushtarake, të përmbushë plotësisht detyrimet sipas rezolutave përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe të respektojë të gjitha angazhimet sipas marrëveshjes së armëpushimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Të premten, Bordi i Paqes dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftuan një marrëveshje për të zbatuar fazën tjetër të armëpushimit në Gaza, me bordin që tha se grupi palestinez Hamas ka pranuar një plan të detajuar rrugor.
Indonezia përshëndeti pranimin e raportuar nga Hamasi dhe fraksionet e tjera palestineze.
"Ky është një hap i rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit", tha ministria duke u kërkuar të gjitha palëve të sigurojnë mbrojtjen e plotë të civilëve, personelit mjekësor dhe punonjësve humanitarë, si dhe ofrimin e sigurt, të shpejtë dhe të papenguar të ndihmës humanitare.
"Indonezia riafirmon angazhimin e saj të palëkundur për të mbështetur një proces politik të besueshëm që çon në realizimin e një shteti të pavarur dhe sovran të Palestinës bazuar në zgjidhjen me dy shtete, në përputhje me rezolutat përkatëse të OKB-së dhe parametrat e dakorduar ndërkombëtarisht, si e vetmja rrugë drejt një paqeje të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Lindjen e Mesme", shtoi ajo.
Izraeli ka vrarë më shumë se 73.300 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë në një luftë brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij në të gjithë enklavën, duke vrarë 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.