India do të presë kryediplomatët e SHBA-së, Japonisë dhe Australisë javën e ardhshme

Ahmad Adil
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
India do të presë javën e ardhshme një takim me kryediplomatët nga SHBA-ja, Japonia dhe Australia për një Dialog Katërpalësh për Sigurinë, i njohur zakonisht si Quad, sipas një deklarate zyrtare, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Indisë tha të premten se, me ftesë të ministrit të Punëve të Jashtme, Subrahmanyam Jaishankar, ministrja e Jashtme australiane, Penny Wong, ministri i Jashtëm i Japonisë, Toshimitsu Motegi dhe Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio do të vizitojnë New Delhin për të marrë pjesë në takimin e Quad më 26 maj.
"Në përputhje me vizionin e Quad për një Indo-Paqësor të lirë dhe të hapur, ministrat do të mbështeten në diskutimet e mbajtura në Washington më 1 korrik 2025", tha ministria në një deklaratë.
Diplomatët do të shkëmbejnë pikëpamje mbi avancimin e "bashkëpunimit të Quad në fushat prioritare, do të shqyrtojnë progresin në iniciativat e vazhdueshme të Quad dhe do të reflektojnë mbi zhvillimet e fundit në rajonin Indo-Paqësor dhe çështje të tjera ndërkombëtare me interes të ndërsjellë", thuhet në deklaratë.
Zyrtarët pritet gjithashtu të zhvillojnë takime dypalëshe me Jaishankar.
Quad-i, një partneritet midis SHBA-së, Australisë, Indisë dhe Japonisë, u formua në vitin 2007. Samiti i fundit i udhëheqësve të Quad-it u mbajt në SHBA në vitin 2024.