India dhe Zelanda e Re marrëveshje për tregti të lirë, zhbllokojnë një angazhim investimi prej 20 miliardë dollarësh

Ahmad Adil
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
India dhe Zelanda e Re nënshkruan të hënën një Marrëveshje të Tregtisë së Lirë (MTL), me New Delhi që e përshkroi atë si një "moment përcaktues" në udhëtimin ekonomik dypalësh, transmeton Anadolu.
Ceremonia e nënshkrimit, e cila u zhvillua në kryeqytetin indian, erdhi pas njoftimit të vitit të kaluar për përfundimin e negociatave.
Ministri indian i Tregtisë, Piyush Goyal tha se "marrëveshja historike" pasqyron "besim të thellë të ndërsjellë, ambicie të përbashkët dhe një angazhim të përbashkët për prosperitet".
Ai tha se marrëveshja u përfundua me sukses në një rekord prej nëntë muajsh dhe marrëveshja "e orientuar drejt së ardhmes" do të lehtësojë gjithashtu 20 miliardë dollarë investime në Indi gjatë 15 viteve.
“Një partneritet vërtet fitimprurës për të dyja palët që përparon vizionin e Viksit Bharat, forcon lidhjet Indi-Zelanda e Re dhe vendos një standard të ri për bashkëpunim global gjithëpërfshirës dhe të besueshëm”, tha Goyal, duke iu referuar planit të qeverisë për ta transformuar Indinë në një komb të zhvilluar deri në vitin 2047.
Sipas marrëveshjes, do të ketë një akses 100 për qind pa taksa për 8.284 artikuj eksporti indianë në Zelandën e Re, duke përfshirë produktet farmaceutike, inxhinierike dhe bujqësore.
Në këmbim, 95 për qind e eksporteve aktuale të Zelandës së Re në Indi ose do të bëhen pa tarifa ose do të përfitojnë nga tarifa të reduktuara ndjeshëm.
Marrëveshja përfshin gjithashtu 5.000 viza për ofruesit dhe profesionistët indianë të shërbimeve për periudha të shkurtra qëndrimi në fusha duke përfshirë IT-në, shërbimet e specializuara shëndetësore, inxhinierinë dhe profesione të caktuara si mësuesit e muzikës, kuzhinierët dhe praktikuesit e jogës.
Zyrtarët indianë thanë se angazhimi ekonomik midis dy vendeve ka treguar një vrull të qëndrueshëm, me tregtinë totale të mallrave dhe shërbimeve që arrin në afërsisht 2,4 miliardë dollarë në vitin 2024.
Kryeministri i Zelandës së Re, Christopher Luxon, tha se nënshkrimi i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë shënon një "moment historik" në marrëdhëniet dypalëshe.