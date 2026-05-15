India dhe EBA-ja nënshkruajnë marrëveshje për të forcuar lidhjet, Modi fillon turneun shumëkombësh

Mohammad Sıo, Ahmad Adil, Riyaz Khaliq Khaliq
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
India dhe Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) nënshkruan sot disa marrëveshje, përfshirë në fushat e mbrojtjes dhe energjisë, ndërsa kryeministri indian Narendra Modi nisi një turne shumështetëror, me ndalesën e parë në Abu Dabi, transmeton Anadolu.
Presidenti i EBA-së Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan e priti Modin në bisedime në Abu Dabi, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Emirateve WAM.
Dy liderët shqyrtuan bashkëpunimin në kuadër të Partneritetit Strategjik Gjithëpërfshirës dhe Marrëveshjes së Partneritetit Ekonomik Gjithëpërfshirës midis EBA-së dhe Indisë, sipas Agjencisë zyrtare të Lajmeve të Emirateve.
Ata gjithashtu theksuan përparimin e marrëdhënieve dypalëshe në sektorë të ndryshëm, përfshirë ekonominë, investimet, energjinë, hapësirën, sigurinë ushqimore, teknologjinë dhe inteligjencën artificiale.
Po ashtu shkëmbyen mendime për zhvillimet rajonale, veçanërisht situatën në Lindjen e Mesme dhe ndikimin e saj në paqen dhe sigurinë rajonale e ndërkombëtare, lundrimin detar, furnizimet me energji dhe ekonominë globale.
Gjatë takimit, Modi përsëriti dënimin e Indisë për ato që i quajti “sulme terroriste iraniane” që synojnë civilë, objekte dhe infrastrukturë në Emiratet e Bashkuara Arabe, tha WAM.
Udhëtimi i Modit vjen në një kohë tensionesh rajonale të lidhura me luftën e zgjatur SHBA-Izrael me Iranin, e cila filloi më 28 shkurt kur Washingtoni dhe Tel Avivi ndërmorën sulme ushtarake kundër Teheranit, duke vrarë mbi 3.300 persona dhe duke zhvendosur dhjetëra mijëra në Iran.
Teherani u kundërpërgjigj duke goditur bazat dhe asetet amerikane në vendet e Gjirit.
Pas bisedimeve, Modi tha se takimi përfundoi me marrëveshje kyç në fusha të rëndësishme, përfshirë energjinë dhe mbrojtjen, duke i dhënë “impuls të ri” Partneritetit Strategjik Gjithëpërfshirës Indi–EBA.
Emiratet njoftuan investime prej 5 miliardë dollarësh në Indi, sipas një deklarate të Modit në platformën amerikane X.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Indisë, Randhir Jaiswal, tha se liderët diskutuan “forcimin e partneritetit dypalësh”.
Ata gjithashtu shkëmbyen pikëpamje mbi zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe çështje të tjera globale, tha Jaiswal.
Ndër marrëveshjet e shumta, të dy palët nënshkruan një kornizë për partneritet strategjik në mbrojtje, si dhe një memorandum mirëkuptimi mbi bashkëpunimin strategjik midis Indian Strategic Petroleum Reserves Limited dhe Abu Dhabi National Oil Company.
Të dy palët gjithashtu nënshkruan një marrëveshje për të eksploruar mundësitë në blerjen dhe shitjen e gazit të lëngshëm të naftës.
Pas vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Modi udhëtoi për vizita në Holandë, Suedi dhe Norvegji midis 15 dhe 19 majit.
Ministria e Jashtme e Indisë tha se samiti i tretë Indi–Nordik do të mbahet në kryeqytetin norvegjez Oslo më 19 maj.
Në fazën e fundit të turneut, Modi do të vizitojë Italinë më 19–20 maj për bisedime me kryeministren italiane Giorgia Meloni.