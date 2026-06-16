I dërguari i SHBA-së dhe kryeministri irakian diskutojnë përpjekjet për të vënë armët nën kontrollin e shtetit

Serdar Dincel
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
I dërguari i posaçëm i SHBA për Irakun dhe Sirinë, Tom Barrack dhe kryeministri irakian, Ali Al-Zaidi, diskutuan përpjekjet e vazhdueshme të Bagdadit për të vendosur të gjitha armët nën kontrollin ekskluziv të shtetit, sipas një deklarate të përbashkët, transmeton Anadolu.
Diskutimet u zhvilluan gjatë takimit të tyre të hënën, thuhet në deklaratën e lëshuar të martën nga Ambasada e SHBA-së në Bagdad.
Ai tha se takimi trajtoi "vizionin e përbashkët aspirativ për qeverinë irakiane për të ndërtuar një të ardhme më të ndritshme pa terrorizëm", si dhe planet për të çarmatosur dhe shpërndarë grupet e armatosura jashtë kontrollit të shtetit, për të konsoliduar të gjitha armët nën autoritetin e qeverisë dhe për të forcuar sovranitetin për të mbajtur vendin jashtë konfliktit rajonal.
"Kryeministri Al-Zaidi dhe i dërguari i posaçëm presidencial Barrack nënvizuan urgjencën për përfundimin e plotë të këtyre përpjekjeve", thekson deklarata.
Zyrtarët rikonfirmuan angazhimin e tyre për forcimin e lidhjeve tregtare dhe investimeve.
Ata mirëpritën hapat duke përfshirë një licencë Starlink, bisedimet me Chevron për fushat kryesore të naftës, kthimin e kompanive të energjisë amerikane nën garancitë e sigurisë dhe planet me TI Capital për të rivendosur tubacionin Kirkuk-Baniyas, vuri në dukje deklarata.
Ata gjithashtu theksuan bashkëpunimin për nevojat energjetike të Irakut, duke përfshirë një projekt të terminalit të importit të LNG në Khor Zubair.
Ata theksuan rëndësinë e mbështetjes për një "Irak të fortë, sovran dhe të bashkuar federal demokratik, të bazuar në institucione të fuqishme kushtetuese dhe sigurimin e barazisë së plotë për të gjithë qytetarët, në një mënyrë që forcon unitetin, stabilitetin dhe prosperitetin e Irakut", thuhet në deklaratë.
“Presidenti Trump mezi pret të mirëpresë kryeministrin Al-Zaidi në Shtëpinë e Bardhë në mes të korrikut për të diskutuar të ardhmen e kësaj marrëdhënieje të rëndësishme”, tha Barrack gjatë takimit.