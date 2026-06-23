I dërguari i Iranit në OKB: "Progres i mirë" në bisedimet me SHBA-në

Beyza Binnur Dönmez
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
I dërguari i Iranit në OKB në Gjenevë tha të martën se është arritur "njëfarë progresi i mirë" gjatë bisedimeve në Burgenstock me SHBA-në dhe sinjalizoi optimizëm të kujdesshëm në lidhje me procesin diplomatik, ndërsa paralajmëroi se çdo sulm i ri izraelit ndaj Libanit do të përbëjë një shkelje serioze të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp të ACANU-së, shoqatës së gazetarëve të akredituar nga OKB-ja, në Gjenevë, Ali Bahreini tha se bisedimet e mbajtura të dielën në Burgenstock vazhduan deri në mesnatë dhe prodhuan përparime në disa dispozita kryesore të marrëveshjes.
"Mendoj se pati njëfarë progresi të mirë në negociata", tha ai, duke përmendur diskutimet mbi Libanin, lehtësimin e sanksioneve, Ngushticën e Hormuzit dhe lirimin e aseteve të ngrira iraniane.
I dërguari tha se Teherani e kishte bërë të qartë se "Libani është një pjesë e padiskutueshme e marrëveshjes" dhe theksoi se siguria dhe integriteti territorial i vendit duhet të respektohen. Ai vuri në dukje se Irani e konsideron ndërprerjen e armiqësive si një proces që përfshin tërheqjen e forcave izraelite nga territori libanez dhe fundin e asaj që e përshkroi si pushtim.
Lidhur me Ngushticën e Hormuzit, ambasadori tha se rruga ujore është aktualisht e hapur për transportin tregtar sipas një marrëveshjeje 60-ditore të rënë dakord nga palët. Ai specifikoi se të dyja palët kanë krijuar një mekanizëm komunikimi për të adresuar çdo problem që mund të lindë, ndërsa diskutimet më të gjera vazhdojnë mbi një kornizë të ardhshme që do të rregullojë kalimin në këtë pikë strategjike.
Megjithatë, ai bëri të qartë se situata e para-luftës nuk do të kthehet më.
"Padyshim që situata në Ngushticën e Hormuzit nuk do të jetë e njëjtë me atë që ishte para luftës", tha ai, duke shtuar se marrëveshjet e ardhshme për kalimin e anijeve do të ndryshojnë nga praktikat e mëparshme.
Bahreini tha se Irani nuk po kërkon të përdorë rrugën ujore strategjike si levë ose si burim të ardhurash, por argumentoi se Teherani ka arritur në përfundimin se kontrollet e reja janë të nevojshme, sepse ngushtica është përdorur nga kundërshtarët e tij për të mbështetur operacionet ushtarake kundër Iranit gjatë konfliktit.
Ai tha se Irani beson se Ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për tregtinë globale dhe ekonominë botërore, por shtoi se Teherani "vendosi të ushtrojë një lloj kontrolli" mbi rrugën ujore për të parandaluar atë që e sheh si militarizimin e ardhshëm të rajonit kundër Iranit.
I dërguari tha gjithashtu se Irani nuk ka autorizuar anije ushtarake të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit gjatë periudhës aktuale 60-ditore.
"Nuk do të ketë leje për anijet ushtarake", tha ai, duke shtuar se çdo marrëveshje e ardhshme do të varet nga rezultati i negociatave.
Bahreini tha se duhet të krijohen të paktën dy grupe pune, një për heqjen e sanksioneve dhe një tjetër për aktivitetet bërthamore, diskutimet mbi to vazhdojnë ende dhe pritet të finalizohen "së shpejti".