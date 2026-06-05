Kanyshai Butun
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një armëpushim i lokalizuar i ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) hyri në fuqi të premten pranë termocentralit bërthamor Zaporizhzhia, duke hapur rrugën për riparime në një linjë të jashtme kyçe të energjisë të dëmtuar gjatë luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
IAEA tha se teknikët nga të dyja palët do të fillojnë punën në linjën e energjisë elektrike 750 kilovolt Dniprovska në ditët në vijim pas operacioneve të gjera të çminimit në zonë.
Linja ka qenë jashtë funksionit për më shumë se dy muaj, duke e lënë termocentralin më të madh bërthamor të Evropës të varur nga një lidhje e vetme rezervë 330 kilovolt për të siguruar energjinë elektrike të nevojshme për të ftohur gjashtë reaktorët e saj, tha agjencia në një deklaratë të ndarë në rrjetin social amerikan X.
Kjo linjë e mbetur është ndërprerë gjithashtu disa herë në javët e fundit, duke e detyruar objektin të kalojë në gjeneratorë dizel emergjence, sipas IAEA-s.
Përpjekjet e riparimit janë komplikuar nga vendndodhja e infrastrukturës së dëmtuar, duke përfshirë shtyllat e tensionit të lartë të vendosura përgjatë vijës së frontit përgjatë lumit Dnipro.
Armëpushimi shënon marrëveshjen e gjashtë të negociuar nga Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi, midis Rusisë dhe Ukrainës që nga fundi i vitit 2025 për të mbështetur sigurinë bërthamore dhe për të ruajtur furnizimin me energji jashtë vendit.
Grossi tha se të dyja palët janë "angazhuar në mënyrë konstruktive" gjatë javëve të "bisedimeve të ndjeshme dhe komplekse".
"IAEA do të vazhdojë të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar në mbrojtjen e njerëzve dhe mjedisit nga rreziku i një aksidenti bërthamor që nuk do t'i sillte dobi absolutisht askujt dhe vetëm sa do të shtonte më tej shkatërrimin dhe vuajtjet e kohës së luftës", tha ai.