Hungaria kufizon mandatin e kryeministrit në 8 vjet

İlayda Çakırtekin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Parlamenti hungarez miratoi një amendament që kufizon mandatet e kryeministrit në tetë vjet, duke bllokuar një rikthim të mundshëm të ish-kryeministrit Viktor Orban, i cili qeverisi për 16 vjet, raporton Anadolu.
Parlamenti miratoi amendamentin e 16-të të Ligjit Themelor me 135 vota pro, 50 kundër dhe gjashtë abstenime, njoftoi qeveria të hënën në një deklaratë me shkrim.
Amendamenti kufizon qëndrimin e kryeministrit në detyrë në dy mandate, duke penguar çdo individ që ka shërbyer tashmë tetë vjet në këtë post të shërbejë sërish.
Sipas rregullores, llogaritja duhet të përfshijë të gjitha mandatet e ushtruara nga kryeministri më ose pas 2 majit 1990.
"Mesazhi politik i këtij vendimi është i qartë: pushteti i kryeministrit nuk mund të jetë i pakufizuar në kohë", thuhet në deklaratë.
Partia Tisza e kryeministrit Peter Magyar fitoi kundër Orbanit në zgjedhjet parlamentare të 12 prillit, duke i dhënë fund sundimit 16-vjeçar të Orbanit.