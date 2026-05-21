Hezbollahu: Kemi kryer 24 operacione kundër forcave izraelite

Tarek Chouiref
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Hezbollahu tha të enjten se kreu 24 operacione ushtarake gjatë 24 orëve të fundit duke synuar trupat, automjetet ushtarake dhe pozicionet izraelite në të gjithë Libanin jugor, transmeton Anadolu.
Grupi tha se sulmet përfshinin sulme me dronë dhe breshëri raketash dhe erdhën në përgjigje të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit dhe sulmeve ndaj civilëve dhe qyteteve.
Në një seri deklaratash, grupi tha se disa sulme u përqendruan në vendbanimin Haddatha, ku luftëtarët e tij u përballën me forcat dhe njësitë e blinduara izraelite që përparonin në një nga raundet më të ashpra të luftimeve në ditët e fundit.
Sipas Hezbollahut, sulmet e përsëritura me dronë shënjestruan përqendrimet e trupave izraelite dhe pozicionet ushtarake, ndërsa të paktën katër tanke Merkava dhe dy buldozerë D9 u goditën gjithashtu në operacione të ndara.
Grupi tha gjithashtu se luftëtarët e tij u përballën me forcat izraelite që përparonin drejt Haddathas dhe shënjestruan njësitë mbështetëse me artileri dhe zjarr raketash për gati 30 minuta.
Thuhet më tej se shënjestroi një dron izraelit Hermes 450 në sektorin qendror me një raketë tokë-ajër.
Të mërkurën, ushtria izraelite njoftoi se shtatë ushtarë, përfshirë dy oficerë, u plagosën pasi një dron shpërthyes u rrëzua në jug të Libanit.
Ushtria izraelite tha se një ushtare femër pësoi lëndime serioze, ndërsa dy oficerë dhe dy ushtarë u plagosën lehtë. Dy ushtarë të tjerë pësuan lëndime të lehta.
Sulmet izraelite në të gjithë Libanin vazhdojnë pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri zyrtarisht në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë në shkallë të gjerë në Liban që ka vrarë 3.073 persona, ka plagosur 9.362 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.