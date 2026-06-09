Hetuesit polakë nisin kërkime të reja për varre masive të Luftës së Dytë Botërore në Ukrainën perëndimore

Jo Harper
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Hetuesit dhe arkeologët polakë nisën një fazë të re gërmimesh në Ukrainën perëndimore me qëllim gjetjen dhe identifikimin e varreve masive të civilëve polakë të vrarë gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Punimet, të koordinuara nga Instituti i Kujtesës Kombëtare i Polonisë dhe partnerët ukrainas, filluan këtë javë në Huta Pieniacka, një ish-fshat polak në rajonin e sotëm të Lvivit në Ukrainë, ku qindra polakë u vranë në shkurt të vitit 1944.
Zyrtarët polakë thonë se kërkimet janë pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të gjetur viktimat e masakrave të kohës së luftës të kryera nga formacione nacionaliste ukrainase, përfshirë Ushtrinë Kryengritëse Ukrainase (UPA), gjatë periudhës 1943-1945.
UPA tërhoqi vëmendje muajin e kaluar pasi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, nxori një dekret me të cilin një njësie të forcave speciale të ushtrisë iu dha emri nderues “Heronjtë e UPA-së”, duke shkaktuar zemërim në të gjithë spektrin politik polak.
Zyrtarët polakë dhe ukrainas shpresojnë se gjetja dhe identifikimi i viktimave mund të ndihmojë në zbutjen e një prej burimeve më të vazhdueshme të tensioneve mes dy vendeve, të cilat sot janë partnerë të ngushtë në fushën e sigurisë.
Gërmimet pasojnë një përparim në bashkëpunimin polako-ukrainas mbi çështjet historike, pasi Kievi hoqi kufizimet e kahershme për kërkimet dhe zhvarrosjet e viktimave polake në territorin ukrainas. Hetimet e mëparshme në vende si Puzniki dhe Uhly çuan në zbulimin e mbetjeve njerëzore.
Në mars, studiues polakë dhe ukrainas kërkuan një varr masiv të lidhur me vrasjen e fshatarëve polakë në Uhly, ndërsa më pas janë identifikuar varre të tjera në Ukrainën perëndimore.
Çështja mbetet një nga temat më të ndjeshme në marrëdhëniet polako-ukrainase. Polonia i konsideron masakrat e Volhynias dhe vrasjet e lidhura të civilëve polakë në Volhynia dhe Galicinë Lindore si akte gjenocidi, ndërsa Ukraina përgjithësisht e kundërshton këtë karakterizim dhe thekson se si polakët ashtu edhe ukrainasit vuajtën gjatë konfliktit të kohës së luftës. Historianët vlerësojnë se dhjetëra mijëra civilë polakë u vranë ndërmjet viteve 1943 dhe 1945.
Pavarësisht këtyre mospajtimeve, të dy qeveritë janë përpjekur t’i ndajnë mosmarrëveshjet historike nga partneriteti i tyre strategjik, i forcuar si përgjigje ndaj luftës Rusi-Ukrainë.
Qeveria e kryeministrit Donald Tusk e ka bërë përparimin në zhvarrosje një prioritet, ndërsa autoritetet ukrainase kanë sinjalizuar gjithnjë e më shumë gatishmëri për të bashkëpunuar në kërkimet, identifikimet dhe varrimet.
Zyrtarët polakë argumentojnë se gjetja e viktimave dhe sigurimi i varrimeve të denja është një çështje humanitare dhe jo politike. Familjet e të vrarëve kanë kaluar dekada duke kërkuar informacion mbi fatin e të afërmve të tyre të varrosur në varre të pashënuara në të gjithë Ukrainën perëndimore.
Fushata e fundit e gërmimeve pritet të vazhdojë gjatë gjithë verës, ndërsa janë planifikuar kërkime të tjera në ish-vendbanime të tjera polake.