Hamasi përgëzon Fatahun, bën thirrje për dialog të gjerë palestinez

Tarek Chouiref
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Grupi palestinez i rezistencës Hamas përgëzoi të hënën lëvizjen Fatah për përfundimin e kongresit të saj të tetë dhe bëri thirrje për dialog të gjerë palestinez që synon forcimin e unitetit kombëtar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Hamasi shprehu shpresën se rezultatet e kongresit do të kontribuojnë në shërbimin e interesave palestineze në atë që e përshkroi si një fazë kritike dhe të rrezikshme.
Ai theksoi nevojën për të rivendosur dhe forcuar unitetin kombëtar palestinez dhe për të riorganizuar punët e brendshme në bazë të një partneriteti të vërtetë kombëtar.
Grupi tha se përpjekje të tilla do të forconin aftësinë e palestinezëve për t'u përballur me sfidat në rritje dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre.
Ai bëri thirrje për dialog gjithëpërfshirës midis fraksioneve palestineze për të arritur vizion të unifikuar kombëtar dhe për të vendosur përparësi të përqendruara në mbrojtjen e të drejtave palestineze dhe përballjen me politikat e pushtimit izraelit.
Më herët të hënën, lëvizja Fatah njoftoi përfundimin e kongresit të saj të tetë të përgjithshëm në Ramallah, i cili pa rizgjedhjen e organeve të saj kryesore udhëheqëse, përfshirë Komitetin Qendror dhe Këshillin Revolucionar.
Rivaliteti midis Hamasit dhe Fatahut daton dekada më parë dhe u intensifikua pasi Hamasi fitoi zgjedhjet legjislative palestineze në vitin 2006.