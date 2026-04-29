Grupi i dytë më i madh në Parlamentin Evropian kërkon pezullimin e marrëveshjes së partneritetit me Izraelin

Abdulbesar Ademi
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Grupi i dytë më i madh politik në Parlamentin Evropian ka protestuar duke bërë thirrje për pezullimin e marrëveshjes së partneritetit të Bashkimit Evropian (BE) me Izraelin, transmeton Anadolu.
Të mbledhur brenda ndërtesës së Parlamentit Evropian në Bruksel, ligjvënësit e Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve (S&D) mbanin pankarta me mbishkrimin “Pezulloni tani Marrëveshjen e Asociimit BE-Izrael”, duke kërkuar veprime më të forta nga institucionet e BE-së lidhur me zhvillimet në Lindjen e Mesme.
Në një deklaratë që shoqëroi protestën, grupi tha se Këshilli Evropian “duhet të pezullojë marrëveshjen e asociimit BE-Izrael”.
Grupi ndau gjithashtu një fotografi nga protesta në platformën amerikane të mediave sociale X, duke bërë thirrje për masa të tjera.
“Sanksione të menjëhershme ndaj kolonëve të dhunshëm në Bregun Perëndimor. Krijimi i një shteti palestinez duhet të jetë prioritet i palëkundur i BE-së, duke filluar me rindërtimin e Gazës. Izraeli duhet të ndalojë operacionet ushtarake në Liban”, thuhej në përshkrimin e fotografisë.
Marrëveshja e Asociimit BE-Izrael, në fuqi që nga viti 2000, përcakton kornizën për dialogun politik, tregtinë dhe bashkëpunimin mes BE-së dhe Izraelit.
Çështje si lufta në Gaza dhe marrjet e dhunshme dhe të paligjshme të tokave në Bregun Perëndimor kanë bërë që shumë në bllokun evropian të vënë në pikëpyetje pse Izraeli duhet të përfitojë trajtim preferencial.