Greqia mund të dërgojë njësi detare për pastrimin e minave në Ngushticën e Hormuzit

Ahmet Gençtürk
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Greqia mund të dërgojë njësi detare për operacione pastrimi minash dhe policimi në Ngushticën e Hormuzit, raportuan mediat lokale të mërkurën, transmeton Anadolu.
Pritet që Greqia të kontribuojë me një fregatë të klasit MEKO, e cila tashmë po merr pjesë në Operacionin Aspides të Bashkimit Evropian në rajonin e Detit të Kuq, së bashku me një anije mbështetëse të përgjithshme, me shumë mundësi anijen mbështetëse Prometheus, raportoi e përditshmja Kathimerini.
Sipas të përditshmes, tre skenarë kryesorë janë aktualisht në shqyrtim për operacionin.
Së pari, me tolerancën e Iranit, misioni mund të zgjasë gjashtë muaj. Së dyti, operacioni mund të zgjatet deri në një vit nëse grupet autonome që veprojnë në mënyrë të pavarur nga Teherani mbeten aktive në rajon.
Skenari i tretë përfshin një dështim të marrëveshjes midis Teheranit dhe Washingtonit, gjë që mund të çojë në shtyrje të mëtejshme ose edhe në përfundimin e misionit.
Si rrjedhojë, ministri grek i Mbrojtjes, Nikos Dendias, është planifikuar të udhëtojë direkt nga SHBA-ja të enjten për samitin e NATO-s, ku pritet të diskutohet policimi dhe pastrimi i minave në Ngushticën e Hormuzit, raportoi e përditshmja.