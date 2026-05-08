Gjykata tregtare amerikane thotë se tarifat globale prej 10 për qind të Trumpit janë të paligjshme

Michael Gabriel Hernandez
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një gjykatë federale vendosi të enjten se përpjekja e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të vendosur një tarifë globale prej 10 për qind është e paligjshme, pengesa e fundit ligjore për fushatën e tij të taksave të importit, transmeton Anadolu.
Trump u përpoq të vendoste tarifat prej 10 për qind pasi Gjykata Supreme rrëzoi përpjekjen e tij fillestare për tarifat në një humbje të rrallë ligjore nga paneli i vendosur konservator në fillim të këtij viti.
Këtë herë, një panel prej tre gjyqtarësh në Gjykatën e Tregtisë Ndërkombëtare të SHBA-së mbajti anën e një grupi biznesesh të vogla, duke vendosur 2-1 se shpallja që Trump nënshkroi për të vendosur taksat alternative është "e pavlefshme dhe tarifat e vendosura ndaj paditësve janë të paautorizuara me ligj".
Administrata Trump është pothuajse e sigurt se do ta apelojë vendimin. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Gjykata dha një urdhër ndalimi për shtetin e Uashingtonit dhe grupin e bizneseve të vogla që paditën.
"Interesi publik do të shërbehej nga një urdhër ndalimi i përhershëm", shkroi shumica e panelit.