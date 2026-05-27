Gjykata izraelite anulon seancën dëgjimore të Netanyahut për korrupsion

Serdar Dincel
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Gjykata izraelite ka pranuar të anulojë seancën e planifikuar për të mërkurën për dëshminë e kryeministrit Benjamin Netanyahu në gjyqin e tij për korrupsion, transmeton Anadolu.
Vendimi i gjykatës erdhi pas një kërkese të Netanyahut për anulimin e seancës së të mërkurës, me arsyetimin se ai ishte i angazhuar në “çështje të sigurisë dhe diplomacisë”, tha Times of Israel.
Kryeministri izraelit përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tri raste, për të cilat aktakuzat janë ngritur në vitin 2019.
Përveç akuzave për korrupsion, Netanyahu kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli ka vrarë më shumë se 72.000 persona në enklavë gjatë një periudhe dyvjeçare që nga tetori i vitit 2023.