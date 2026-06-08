Gjermania u bën thirrje Izraelit dhe Iranit të ulin tensionet dhe të rifillojnë bisedimet diplomatike

Oliver Towfigh Nia
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Gjermania u bëri thirrje Izraelit dhe Iranit të ulin tensionet dhe të kthehen në rrugën diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak, pas përshkallëzimit të ri të së dielës, transmeton Anadolu.
Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve "të ulin tensionet dhe të avancojnë zgjidhjet diplomatike, të cilat, në fakt, kanë qenë në negociata për një kohë të gjatë. Kjo është pozita e qeverisë gjermane", tha zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, në një konferencë për media në Berlin.
Ai rikonfirmoi "mbështetjen e vendit të tij për përpjekjet e presidentit amerikan për të arritur një marrëveshje" me Iranin.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht një armëpushimi në fuqi, duke nxitur Iranin të lëshojë raketa drejt veriut të Izraelit në shenjë hakmarrjeje, ndërsa Izraeli u përgjigj me disa valë sulmesh ajrore ndaj Iranit.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar kundërpërgjigje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e tij dhe zhvillimet e mëvonshme rajonale.