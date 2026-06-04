Gjermania synon t’i japë fund mbrojtjes automatike të BE-së për burrat ukrainas në moshë ushtarake

Oliver Towfigh Nia
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Gjermania ka deklaruar se dëshiron ta bëjë më të vështirë për burrat ukrainas në moshë ushtarake që të hyjnë në Bashkimin Evropian (BE) sipas rregullave ekzistuese të mbrojtjes së përkohshme, transmeton Anadolu.
Shtetet anëtare të BE-së kanë mbajtur qëndrime të ndryshme lidhur me këtë çështje.
“Megjithatë, jam shumë i bindur se mund të arrijmë një marrëveshje që lëviz në këtë drejtim, edhe pse detajet ende nuk janë përpunuar plotësisht”, citoi agjencia gjermane e lajmeve (DPA) ministrin e Punëve të Brendshme, Alexander Dobrindt, në margjinat e takimit të ministrave të brendshëm të BE-së në Luksemburg.
Vitin e kaluar, kancelari Friedrich Merz kishte marrë tashmë një qëndrim të qartë për këtë çështje dhe i kishte bërë thirrje presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, të zbatojë rregulla më të rrepta për daljen e të rinjve nga vendi.
“I kërkova atij të sigurojë që këta të rinj të qëndrojnë në vend, sepse nevojiten atje dhe jo në Gjermani”, tha vitin e kaluar Merz.
- Refugjatët ukrainas nuk kanë nevojë të aplikojnë për azil në BE
Refugjatët e luftës nga Ukraina pranohen në BE në bazë të të ashtuquajturës "Direktivë për fluksin masiv", që do të thotë se kërkesat e tyre për mbrojtje nuk shqyrtohen individualisht.
Mekanizmi i BE-së aktualisht është planifikuar të mbetet në fuqi deri më 4 mars të vitit 2027.
Sipas agjencisë së lajmeve DPA, në takimin e ministrave të Brendshëm të BE-së po diskutohen dy propozime, përkatësisht zgjatja për një vit tjetër e regjimit aktual të mbrojtjes për të gjithë refugjatët ukrainas në formën e tij ekzistuese ose zgjatja e tij duke përjashtuar nga mbrojtja e përkohshme burrat ukrainas të moshës 23 deri në 60 vjeç.