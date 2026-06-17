Gjermania sinjalizon votim të mundshëm parlamentar për misionin në Hormuz

Ayhan Şimşek
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz ka bërë të ditur se qeveria gjermane mund të kërkojë mandat parlamentar për një mision ushtarak në Ngushticën e Hormuzit para pushimeve verore, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në margjinat e Samitit të G7-tës në Francë, Merz tha se Gjermania mbështet marrëveshjen kornizë SHBA-Iran dhe po përgatitet të kontribuojë në çminimin dhe sigurimin e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
"Pushimet verore të parlamentit fillojnë pas javës së parë të korrikut. Kjo do të thotë se kemi ende dy javë pune të rregullta të parlamentit gjerman në të cilat mund ta trajtojmë këtë çështje", tha Merz duke shtuar se një dislokim i tillë ushtarak do të kërkonte përfundimin e marrëveshjes së paqes SHBA-Iran dhe një mandat ligjor ndërkombëtar.
Anija gjermane për çminim “Fulda” dhe anija mbështetëse “Mosel” tashmë janë dislokuar në Mesdheun lindor, ku po marrin pjesë në stërvitje ushtarake.
Sipas burimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, këto mjete mund të përfshihen shpejt në një mision të mundshëm në Ngushticën e Hormuzit, nëse plotësohen kushtet politike dhe ligjore për një operacion ndërkombëtar.