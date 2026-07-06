Gjermania: Irani duhet të paguajë koston për pastrimin e minave në Ngushticën e Hormuzit

Ayhan Şimşek
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul tha sot se Irani duhet të mbajë përfundimisht koston e çdo operacioni ndërkombëtar për pastrimin e minave nga Ngushtica e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Wadephul i bëri këto komente në një intervistë për gazetën "Handelsblatt" pasi u pyet nëse vendet evropiane mund t'i ofrojnë Iranit stimuj financiarë për të siguruar pëlqimin e Teheranit për një mision pastrimi të minave. "Nuk kemi nevojë t'i ofrojmë Teheranit asgjë. Përkundrazi, Irani ka minuar në mënyrë të paligjshme një korsi ndërkombëtare detare", tha Wadephul.
"Nëse e pastrojmë atë së bashku me partnerë të tjerë evropianë, nuk kemi ndërmend të ngarkojmë një tarifë për ta bërë këtë në këtë fazë", shtoi ai. Ministri gjerman tha se "Megjithatë në parim, do të ishte e justifikuar dhe Irani duhet të paguajë faturën, pasi ne do të riparonim dëmet e shkaktuara nga regjimi".
Wadephul tha se Gjermania mbetet e hapur për të kontribuar në një mision ndërkombëtar për të rivendosur lundrimin e sigurt përmes ngushticës, por theksoi se çdo vendosje e forcave gjermane do të kërkonte një kuadër të qartë ligjor dhe politik.
"Këtë verë do të bëhet e qartë nëse ka një rol të realizueshëm dhe të arsyeshëm për Bundeswehr-in në pastrimin e minave. Një parakusht është një mjedis mjaftueshëm i sigurt", deklaroi ministri gjerman. Ai shtoi se një operacion i tillë do të kërkonte pëlqimin e shteteve bregdetare, veçanërisht Omanit dhe Iranit dhe do të varej shumë nga përparimi i negociatave SHBA-Iran.
Muajin e kaluar, Gjermania dërgoi anijen minapastruese "Fulda" dhe anijen e furnizimit "Mosel" nga Mesdheu Lindor drejt rajonit si një hap përgatitor. Anijet kaluan nëpër Kanalin e Suezit në mesin e qershorit dhe aktualisht janë të ankoruara në Xhibuti për furnizim. Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius tha javën e kaluar se po shqyrton tërheqjen e dy anijeve të marinës gjermane.
Irani ka hedhur poshtë vazhdimisht çdo përfshirje të huaj në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, duke këmbëngulur se përgjegjësia për rrugën ujore u takon vetëm shteteve të tij bregdetare dhe duke paralajmëruar fuqitë jashtë-rajonale kundër projektimit të forcës ushtarake atje.