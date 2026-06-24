Gjermania heq dorë nga plani për anijet më të mëdha luftarake të marinës së saj

Oliver Towfigh Nia
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius ka njoftuar se ka vendosur t’i japë fund projektit të fregatave të klasës "F126", i cili synonte prodhimin e anijeve më të mëdha luftarake të marinës gjermane, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes konfirmoi se nuk do të vazhdojë më me planet për ndërtimin e gjashtë fregatave të klasës "F126". "Ky vendim është përgjigje ndaj vonesave të konsiderueshme në projekt, rritjes së parashikueshme të kostove dhe rreziqeve që do të ishin shoqëruar me ndryshimin e kontraktorit të përgjithshëm", thuhet në deklaratën e ministrisë.
Sipas ministrit Pistorius, tani plani është të blihen tetë fregata më të vogla të tipit "MEKO A-200" në vend të gjashtë anijeve luftarake të planifikuara më parë. Projekti, i cili ishte shoqëruar me probleme të shumta, konsiderohej një iniciativë kyçe për ushtrinë gjermane.
Sipas deklaratave të mëparshme, fregatat "F126" me gjatësi prej 166 metrash ishin projektuar të bëheshin anijet më të mëdha luftarake të marinës gjermane.
Ndërtimi i anijes së parë nisi në fund të vitit 2023, por më vonë doli se projekti i prokurimit, me një kosto të vlerësuar deri në 10 miliardë euro, do të përballej me vonesa prej disa vitesh. Pistoriusi përmendi problemet në kompaninë holandeze të ndërtimit të anijeve "Damen Shipyards Group" si arsyen kryesore.