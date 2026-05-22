Gjermania "dënon" keqtrajtimin nga Izraeli të aktivistëve të flotiljes së ndihmës për Gazën

Oliver Towfigh Nia
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Gjermania kërkoi sot "sqarime" nga Izraeli mbi keqtrajtimin e aktivistëve gjermanë të flotës së ndihmës për Gazën, duke i quajtur "akuzat absolutisht serioze", transmeton Anadolu.
"Trajtimi i aktivistëve, përfshirë qytetarët gjermanë, siç mësuam vetëm dje, është, sipas mendimit tonë, gjithashtu krejtësisht i papranueshëm. Ne e dënojmë pa mëdyshje këtë veprim dhe kërkojmë transparencë në hetim", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Josef Hinterseher, në një konferencë për media në Berlin.
"Nga perspektiva jonë, akuzat që janë ngritur janë jashtëzakonisht serioze dhe për këtë arsye presim një hetim të plotë dhe transparent", shtoi ai.
Hinterseher tha se tetë aktivistë gjermanë të Flotiljes Globale "Sumud" me destinacion Gazën, të cilët gjithashtu kishin pësuar lëndime, zbarkuan në Stamboll të enjten në mbrëmje.
Një person u shtrua në spital në Stamboll, sipas zëdhënësit.