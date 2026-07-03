Gjermani, mijëra punonjës të sektorit të tregtisë me pakicë dhe shumicë hyjnë në grevë

Mücahithan Avcıoğlu
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Mijëra punonjës të shitjes me pakicë dhe tregtisë në të gjithë Gjermaninë do të zhvillojnë grevë duke lënë punën sot ndërsa bisedimet për pagat me punëdhënësit mbeten të bllokuara, tha Unioni i Shërbimeve të Bashkuara ose Ver.di, transmeton Anadolu.
Sindikata u bëri thirrje punonjësve në sektorët e shitjes me pakicë, shumicës dhe tregtisë së jashtme të organizojnë një raund tjetër grevash paralajmëruese në të gjithë vendin për të rritur presionin mbi punëdhënësit gjatë negociatave të vazhdueshme kolektive.
Tubime qendrore të grevës janë planifikuar në qendrat kryesore tregtare, përfshirë Berlinin, Dortmundin, Wiesbadenin, Hanoverin, Oldenburgun, Braunschweig dhe Hamburgun, sipas Ver.di.
Silke Zimmer, një anëtare e bordit ekzekutiv federal të Ver.di përgjegjëse për tregtinë, akuzoi punëdhënësit për zvarritje të qëllimshme të negociatave. "Punëdhënësit po luajnë përsëri për kohë në këtë raund negociatash, prandaj tani do ta rrisim presionin edhe një herë", tha Zimmer.
Ajo tha se punëdhënësit kanë paraqitur vetëm ofertë të përmirësuar minimalisht pas më shumë se 25 raundeve bisedimesh në të gjitha 16 rajonet e negociatave kolektive në shitjen me pakicë, duke shtuar se propozimi ende përfshinte humbje reale të pagave dhe "zero muaj", ose periudha pritjeje përpara rritjes së parë të pagaës.
Ver.di tha se punëdhënësit e shitjes me pakicë ofruan kohët e fundit një rritje page prej 2.4 për qind që do të hyjë në fuqi më 1 nëntor 2026, e ndjekur nga një rritje tjetër prej 2 për qind që do të hyjë në fuqi më 1 gusht 2027, sipas një marrëveshjeje dyvjeçare.
Sindikata e hodhi poshtë propozimin, duke e quajtur të pamjaftueshëm. Në sektorin e shitjes me shumicë dhe tregtisë së jashtme, Zimmer tha se punëdhënësit nuk kanë paraqitur ofertë të përmirësuar pavarësisht 35 raundeve negociatash në 20 rajone negociuese që nga 18 maji.
"Kjo bllokadë po i nxjerr në rrugë kolegët të cilët mezi mund të përballojnë blerjet e tyre personale", tha ajo.
Ver.di po kërkon një rritje page prej 7 për qind për punëtorët, me një rritje minimale mujore prej 225 euro, sipas një marrëveshjeje 12-mujore. Sindikata tha se sektori i tregtisë punëson më shumë se 5.2 milionë njerëz në Gjermani, duke e bërë atë industrinë më të madhe të sektorit privat në vend.
Raundi tjetër i negociatave për shitjen me pakicë është planifikuar për të hënën në Hessen dhe në rajonin negociues të Saksonisë së Poshtme-Bremen ndërsa bisedimet për sektorin e shitjes me shumicë pritet të vazhdojnë të premten e ardhshme në Baden-Wurttemberg.